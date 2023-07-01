Скасування карантину та різке підвищення тарифів: що зміниться із 1 липня

У середині літа на українців чекає кілька важливих подій

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускатимуть лише за електронним рецептом

У липні на українців чекає ряд змін: пенсіонерам підвищать пенсійні виплати, піднімуться тарифи, зросте ціна на пальне, а деякі ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом. Також в Україні завершиться карантин через пандемію Covid-19. Про головні зміни у липні читайте у матеріалі «Главкома».

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Скасування карантину

З 1 липня в Україні закінчується карантин і режим надзвичайної ситуації через пандемію Covid-19.

12 березня 2020 року – перший офіційний день карантину в Україні. Його запровадили через тиждень після першого виявленого випадку захворювання на Covid-19. Це сталося у Чернівцях.

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З того часу минуло понад три роки. В Україні було зареєстровано понад 5 мільйонів випадків захворювання. Із них 113 тисяч – летальні.

Тариф на світло

Вартість електроенергії суттєво зросла з 1 червня 2023 року. Подорожчання українці відчують у липні, коли отримають квитанції за минулий місяць. Ціна за світло тепер складає 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше.

В Україні з 1 липня зміняться тарифи на світло фото з відкритих джерел

Заощадити зможуть лише власники двозонних лічильників на «нічному тарифі». Для них вартість послуг в залежності від часу доби буде такою:

з 23:00 до 07:00 – 1,32 грн/кВт-год;

з 07:00 до 23:00 – 2,64 грн/кВт-год.

Разом із тарифами для побутових споживачів у липні можуть зрости ціни на електропостачання для бізнесу. Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 червня перегляне граничні ціни на електроенергію для ринку («прайс-кепи»), оскільки терміни дії нинішніх тарифів закінчуються 30 червня.

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У проєкті постанови пропонується встановити ціни:

для годин мінімального навантаження з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 – 2714,00 грн/МВт-год (замість 2000 грн/МВт-год);

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 5428,00 грн/МВт-год (замість 4000 грн/МВт-год).

Тариф на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підняття тарифів на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року.

Як стало відомо раніше, комунальні підприємства закликають підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33% з 1 липня. Збитки водопровідної галузі у 2022 році становили майже 4,5 млрд грн, а спочатку цього року вже майже 3,5 млрд грн.

Ціни на пальне

30 червня 2023 завершується дія податкових пільг на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, які були введені на початку війни.

Таким чином, з 1 липня ціни на автомобільне паливо можуть зрости, оскільки ПДВ на всі нафтопродукти збільшиться із 7% до 20%. Також повернеться акцизна ставка для бензину €213 за тисячу літрів, для дизпалива – €139,5, для автомобільного газу залишиться на рівні €52.

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Підвищення пенсій

Черговий етап індексації пенсій відбудеться в липні. Цього разу надбавки отримають українці, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

У середньому пенсії для цих категорій громадян зростуть на 19,7%. Однак розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримують пенсіонери. Чим вища пенсія, тим вища доплата.

Перерахунок відбудеться з 1 липня автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду немає потреби.

Нові правила купівлі ліків

Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускатимуть лише за електронним рецептом. Норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій.

Деякі ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом фото з відкритих джерел

Паперовий рецепт в рамках програми «Доступні ліки» продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Водночас наголошується, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Податок на нерухомість

До 1 липня українці мають отримати квитанції із сумами для оплату податку на нерухомість.

Заплатити доведеться тим, хто має «зайві» квадратні метри. Для приватних будинків це ‒ понад 120 кв. м, а для квартир ‒ понад 60 кв. м. Сплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Якщо квитанція не надійшла, необхідно самостійно звернутись до податкової. Сума оплати прив'язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного, тобто минулого, року. Вона не повинна перевищувати 1,5% за квадратний метр.

Нові правила бронювання працівників від мобілізації

Під час загальної мобілізації на строкову службу можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Повістки можуть отримувати й ті, хто у військовому квитку має позначку «обмежено придатний до служби». З 1 липня 2023 року критерії бронювання працівників від мобілізації розширюються. Зокрема, на такий крок пішли для бронювання працівників низки підприємств.

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З 1 липня отримати бронь від призову в ЗСУ можуть отримати працівники, які:

працюють у державних органах влади та місцевого самоврядування, якщо їх бронь потрібна для функціонування цих органів;

працевлаштовані на підприємствах, яким встановлені мобілізаційні завдання;

працюють на підприємствах, в організаціях чи установах, які забезпечують ЗСУ та інші військові формування товарами та послугами;

працюють на підприємствах, в організаціях чи установах, які важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Також на бронювання можуть претендувати працівники підприємств, які співпрацюють з Мінекономіки, підтримують чи супроводжують інвестиційні проєкти, а також підтримують підприємства, зупинка яких викличе проблеми в економіці.

Кого можуть позбавити субсидій

Літом українці отримують значно менші субсидії ніж в опалювальний сезон. Проте декого можуть позбавити цих виплат через наступні причини:

велика житлова площа (понад 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків);

здійснена велика покупка (понад 50 тисяч гривень або купівля земельної ділянки чи іншого нерухомого майна);

борги за комуналку (понад три місяці);

більше одного житла або автівки у власності (транспортний засіб який випустили менш як п'ять років тому, крім мопеда і причепа);

якщо на рахунку особи понад 100 тис. грн або є облігації на цю суму;

коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють;

є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію;

члени родини чи домогосподарства є боржниками за аліментами.

Новий графік роботи «Укрпошти»

Національний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 липня запускає стандартний графік роботи відділень.

З 1 липня більшість відділень поштового зв’язку працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні. Відділення, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також «Укрпошта» поступово перегляне графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.

Вихідні у липні

У липні 2023 року 21 день буде робочими, а 10 днів – офіційними вихідними (субота й неділя).

У середині літа на українців чекає кілька важливих подій. Зокрема, кілька професійних свят (День архітектора України – 1 липня, День Військово-морських сил України – 2 липня, День військ ППО Збройних сил України – 6 липня), деякі державні та міжнародні свята (Всесвітній день народонаселення – 11 липня, День Української Державності – 28 липня) та церковні свята (Різдво Іоанна Предтечі (Івана Купала) – 7 липня).