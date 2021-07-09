У Авакова готують «підробіток» для водіїв. Новий закон дозволить заробляти на порушниках

В Міністерстві внутрішніх справ презентували проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках правил дорожнього руху

У Арсена Авакова придумали, як можна «підзаробити» водіям. Міністерство внутрішніх справ презентувало проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках правил дорожнього руху. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький у своєму відеоблозі на Youtube.

Як повідомив нардеп, водії зможуть повідомляти про порушення в поліцію за допомогою спеціального додатку, який потрібно буде встановити на смартфон. Додаток буде відправляти відео порушення у спеціальному зашифрованому форматі.

Тим, хто відправлятиме відео з порушенням правил дорожнього руху, обіцяють 10% від суми сплаченого порушником штрафу.