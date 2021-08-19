Китайці презентували найпотужнішу зарядку для електромобілів

Китайська компанія показала зарядну систему, яка дозволяє заряджати електромобіль за лічені хвилини

Китайська GAC продемонструвала роботу двох нових зарядних систем власної розробки. Найпотужніша з них отримала назву 6C: її максимальна потужність складає 500 кіловат і вона здатна зарядити електрокар з 0 до 80 відсотків всього за 10 хвилин, повідомляє видання Cnevpost.

Для порівняння, у Tesla Supercharger V3 цей показник дорівнює 250 кіловат, а на зарядку електромобілів йде близько пів години.

В рамках демонстрації роботи системи за перші чотири хвилини вдалося поповнити заряд енергії (при початковому рівні в 30 відсотків) приблизно на половину від місткості акумулятора, а на зарядку до 80 відсотків пішло менше п'яти хвилин.

Поки єдиною моделлю, яка підтримує надшвидку заряду, є Aion V. Причому автовиробник стверджує, що експрес-зарядка не шкодить акумуляторові.

Прем'єра Aion V відбулася на початку серпня. Новинка доступна на китайському ринку з 183-сильним електромотором і з двома варіантами батарей ємністю 70 і 80 кіловат-годин. Запас ходу складає 500 або 600 кілометрів відповідно.

В Україні найшвидші показники зарядки має нещодавно презентований електричний кросовер Hyundai Ioniq 5. Електромобіль підтримує зарядки потужністю до 350 кіловат. Що правда, в Україні таких потужних зарядних станцій практично немає.