Конфіскація автомобілів у Польщі: що потрібно знати українцям

У Польщі почали діяти нові правила конфіскації авто, але уряд анонсував, що відбудеться низка новацій для водіїв

Порядок примусового вилучення транспортних засобів у водіїв в Польщі, який застосовується із 14 березня 2024 року, викликає все більше зауважень правозахисників. Польські урядовці вимушено відреагували на критику та анонсували значні зміни для водіїв вже незабаром. Про це пише uapl.info.

На офіційному порталі міністерства юстиції Польщі опубліковано розлоге пояснення очільника відомства щодо чутливого питання беззастережної конфіскації транспортних засобів.

Слід зазначити, що критика чинного законодавства щодо конфіскації авто в Польщі з’явилась ще під час роботи над законопроєктом, положення якого набули чинності у березні 2024 року. Обов’язкове примусове вилучення авто в окремих категорій водіїв у Польщі в оновленому законодавстві зумовило низку зауважень від Верховного суду Польщі, польського омбудсмена та низки правозахисних організацій.

Проте, попри критику, яка переважно стосувалася обов’язкового застосування конфіскації транспортного засобу, з 14 березня 2024 року:

запроваджена обов’язкова конфіскація автомобіля, якщо рівень алкоголю у крові водія перевищив 1,5 проміле – при цьому достатньо лише факту підтвердження стану алкогольного сп’яніння;

без альтернативи проводиться конфіскація авто у нетверезого водія, який став причиною/учасником ДТП, якщо рівень алкоголю в крові перевищував 0,5 проміле;

у разі, якщо під час дорожньо-транспортної пригоди автомобіль було знищено, водій має сплатити штраф еквівалентний вартості автомобіля;

якщо внаслідок дій нетверезого водія були нанесені тяжкі тілесні ушкодження або спричинена смерть, йому загрожує до 16 років позбавлення волі (до 14 березня 2024 року максимальне покарання становило – 12 років).

Водіям в Польщі слід врахувати, що польський суд з березня 2024 року також фактично отримав право конфіскувати авто навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю.

Які зміни можуть чекати на водіїв

Польські урядовці відреагували на низку критичних зауважень щодо положень про конфіскацію транспортних засобів у водіїв, які перебувають у стані сп’яніння або під впливом відповідних препаратів чи речовин.

Насамперед представники польського мінюсту планують відмовитися від обов’язкового застосування конфіскації транспортного засобу.

Відтак планується скасування норми: яка однозначно зобов’язує правоохоронні органи в Польщі проводити вилучення транспортного засобу, яким керував порушник на момент вчинення правопорушення, за яке чинне наразі законодавство передбачає обов’язкове винесення рішення про конфіскацію транспортного засобу.

Скасування обов'язкової конфіскації автомобіля у нетверезих водіїв у Польщі, на думку урядовців, мало б усунути норми, які суперечать конституційним положенням.

Крім того, міністерство юстиції Польщі планує скасувати можливість винесення рішення про конфіскацію транспортного засобу у випадках, коли це неможливо або недоцільно у зв’язку з його продажем, втратою, знищенням або значним пошкодженням, або якщо транспортний засіб не був виключною власністю правопорушника на момент вчинення правопорушення.

Новий законопроєкт міністерства юстиції Польщі щодо конфіскації транспортних засобів вже опубліковано та направлено на громадське обговорення. Запропоновані зміни до законодавства повертають суду можливість залежно від обставин встановлювати форму та перелік штрафних санкцій до нетверезих водіїв.

На думку урядовців, саме незалежний та самостійний суд у Польщі формує кримінальну санкцію за конкретне правопорушення в межах, передбачених законом, адаптуючи розмір покарання та заходи кримінально-правового впливу до особи конкретного правопорушника.

Накладений наразі польським правом на суд обов’язок “оголошувати конфіскацію транспортного засобу” є суттєвим обмеженням повноважень суду щодо здійснення правосуддя.

Нагадаємо, конфіскація транспортних засобів існує в правових системах країн Європейського Союзу, таких як Бельгія, Фінляндія, Естонія, Люксембург, Словенія та Італія. У більшості країн, де такий захід кримінально-правового характеру передбачений, він застосовується на факультативній основі.

Раніше йшлось про те, що поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» відновлено. Польські фермери завершили акцію протесту, яка тривала з 9 лютого. Також польські фермери розблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».