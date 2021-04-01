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    Кращий за Tesla: німці підготували люксовий електромобіль з рекордним запасом ходу

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    Mercedes EQS - Кращий за Tesla: німці підготували люксовий електромобіль з рекордним запасом ходу
    Mercedes EQS

    Новий електромобіль від Mercedes перевершує Tesla Model S за запасом ходу приблизно на 100 кілометрів

    Не хочеться бути «кровожерливими», але, схоже, нарешті з’явився справжній «вбивця» Tesla Model S. Звісно, всі ці «вбивства» - це лише жарти. Проте у Ілона Маска дійсно з’явився черговий гідний конкурент.

    Цього разу електричну новинку підготував Mercedes –Benz – люксовий седан EQS. Його світовий дебют відбудеться 15 квітня 2021 року. А поки що німці розкрили деякі технічні характеристики.

    Наприклад, Mercedes EQS обладнають батареєю ємністю більше 100 кіловат-годин. Це дозволить електромобілю проїжджати на одній «заправці» 770 кілометрів – приблизно на 100 кілометрів більше, ніж може проїхати найбільш «далекобійна» Tesla. Найкращий показник для Model S – близько 660 кілометрів.

    Тож фактично відтепер титул найкращого серійного електромобіля за запасом ходу належить Mercedes EQS.

    Салон Mercedes EQS
    Салон Mercedes EQS

    Також новинка отримала розкішний салон. EQS оснащено фірмовою мультимедійної системою компанії – MBUX Hyperscreen. Це означає, що електромобіль отримає три дисплеї:

    • 12,3-дюймовий екран приладової панелі;
    • 17,7-дюймовий тачскрін по центру;
    • 12,3-дюймовий сенсорний монітор перед пасажиром.

    Всі дисплеї об’єднані в одну панель. Через це центральні повітроводи довелося замаскувати, а «фізичні» кнопки на кшталт запуску двигуна і аварійної світлової сигналізації перемістилися на центральний тунель.

    Детально про салон EQS «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Не менш гідного конкурента Tesla нещодавно також презентувала Kia. Корейська компанія показала електричний кросовер EV6. На одній зарядці він здатен проїжджати більше 500 кілометрів. А поповнити батарею на 80% можна менш ніж за 20 хвилин.

    Детально про Kia EV6 – за цим посиланням.

    Теги: Mercedes EQS
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