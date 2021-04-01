Кращий за Tesla: німці підготували люксовий електромобіль з рекордним запасом ходу

Новий електромобіль від Mercedes перевершує Tesla Model S за запасом ходу приблизно на 100 кілометрів

Не хочеться бути «кровожерливими», але, схоже, нарешті з’явився справжній «вбивця» Tesla Model S. Звісно, всі ці «вбивства» - це лише жарти. Проте у Ілона Маска дійсно з’явився черговий гідний конкурент.

Цього разу електричну новинку підготував Mercedes –Benz – люксовий седан EQS. Його світовий дебют відбудеться 15 квітня 2021 року. А поки що німці розкрили деякі технічні характеристики.

Наприклад, Mercedes EQS обладнають батареєю ємністю більше 100 кіловат-годин. Це дозволить електромобілю проїжджати на одній «заправці» 770 кілометрів – приблизно на 100 кілометрів більше, ніж може проїхати найбільш «далекобійна» Tesla. Найкращий показник для Model S – близько 660 кілометрів.

Тож фактично відтепер титул найкращого серійного електромобіля за запасом ходу належить Mercedes EQS.

Салон Mercedes EQS

Також новинка отримала розкішний салон. EQS оснащено фірмовою мультимедійної системою компанії – MBUX Hyperscreen. Це означає, що електромобіль отримає три дисплеї:

12,3-дюймовий екран приладової панелі;

17,7-дюймовий тачскрін по центру;

12,3-дюймовий сенсорний монітор перед пасажиром.

Всі дисплеї об’єднані в одну панель. Через це центральні повітроводи довелося замаскувати, а «фізичні» кнопки на кшталт запуску двигуна і аварійної світлової сигналізації перемістилися на центральний тунель.

Детально про салон EQS «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Не менш гідного конкурента Tesla нещодавно також презентувала Kia. Корейська компанія показала електричний кросовер EV6. На одній зарядці він здатен проїжджати більше 500 кілометрів. А поповнити батарею на 80% можна менш ніж за 20 хвилин.

Детально про Kia EV6 – за цим посиланням.