- Корейці показали гідного конкурента Tesla: що відомо про новинку

Новинка від корейської Kia за технічними характеристиками не поступається електромобілям від Ілона Маска

Kia презентувала неймовірний електромобіль, який може на рівних конкурувати з моделями Tesla. Електрокар здатен проїжджати на одному заряді більше 500 кілометрів. А батарею можна зарядити на 80% менш ніж за 20 хвилин.

Новий електричний кросовер від корейців називається Kia EV6.

EV6 підтримує швидку зарядку потужністю 350 кіловат-годин. Це дозволяє зарядити акумулятор на 80% за рекордні 18 хвилин. А п'яти хвилин вистачить на те, щоб збільшити пробіг на 100 кілометрів. На таке не здатна жодна модель Tesla.

Також кросовер можна використовувати як джерело живлення. Наприклад, для підзарядки інших електрокарів. Електромобіль може більше доби живити 55-дюймовий телевізор і кондиціонер одночасно.

Kia EV6 доступний в п'яти модифікаціях. Базова Standard Range оснащується батареєю ємністю 58 кіловат-годин і 170-сильним електромотором.

Повнопривідна версія комплектується установкою потужністю 235 кінських сил і батареєю тієї ж ємності. Заявлений запас ходу на одній зарядці становить 400 і 380 кілометрів відповідно.

До 100 кілометрів на годину версія Standard Range розганяється за 6,2 секунди.

У модифікації Long Range електрокар оснащений акумулятором на 77,4 кіловат-години. Задньопривідний варіант пропонується з 228-сильним електромотором, а повнопривідний - з 325-сильною установкою.

Дальність ходу в першому випадку становить 510 кілометрів, а в другому - 490 кілометрів. Розгін до «сотні» займає 5,2 секунди.

Найпотужніша модифікація отримала назву EV6 GT. У неї два мотора, які в сукупності видають 585 кінських сил. Такий електромобіль розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 3,5 секунди.

На одній зарядці GT проїжджає до 400 кілометрів. А максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 260 кілометрів на годину.

У салоні встановлені здвоєні 12,3-дюймові екрани: лівий відведено під віртуальну панель приладів, а правий - під мультимедійну систему. На центральній консолі розташована сенсорна панель для управління кліматичною установкою і музикою.

Оббивка сидінь виготовлена з переробленого пластику.

У список оснащення включені:

аудіосистема з 14 динаміками;

проекційний дисплей з функцією доповненої реальності;

круїз-контроль з функціями утримання в смузі і розпізнавання дорожніх знаків.

Також для EV6 передбачені режим i-Pedal, який дозволяє гальмувати падаллю газу, і система автоматичного паркування з дистанційним управлінням.

Багажник електрокара розрахований на 520 літрів «під полицею». Попереду є додатковий багажний відсік на 52 або 20 літрів в залежності від модифікації.

В деяких країнах кросовер вже доступний для замовлення. А у дилерів він з’явиться у другій половині 2021 року. Чи доїде він до України – питання відкрите.