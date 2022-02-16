Легенда повертається: культовий автомобіль перетворять на електрокар

Один з найвідоміших спорткарів минулого повернеться на конвеєр у вигляді електричної моделі

У світі електромобілів з’явиться нова модель, яка може стати дуже популярною, адже її зроблять на базі легендарного спорткара – DMC-12. Ця модель стала культовою завдяки трилогії «Назад у майбутнє», де незвичний спорткар грав роль машини часу.

Відродити легенду вирішила американська DeLorean Motor Company (DMC). Компанія показала перше відео з електрокаром, та розповіла про деякі особливості проєкту.

DMC-12

Новинка має дебютувати до кінця 2022 року. Вона називатиметься DeLorean EVolved.

До розробки дизайну нового Delorean залучили компанію ItalDesign. Саме вона створювала оригінальний спорткар. Зокрема, за його зовнішність відповідав Джорджетто Джуджаро, який володіє філією італійського ательє.

Відео не дуже інформативне, проте на ньому можна розглянути двері типу «крила чайки», як у моделі родом з 80-х. На останніх кадрах засвітилися рельєфний капот і ламана смуга, що світиться, з V-подібним елементом спереду, хоча на торішньому тизері місце по центру було віддано під шильдик DMC.

Офіційних даних про силову установку поки немає. В основу EVolved може лягти нова масштабована платформа розробки ItalDesign та британської інжинірингової компанії Williams Advanced Engineering. Вона дозволить використовувати двигуни загальною потужністю до 1360 кінських сил та акумулятори, що забезпечують до 1000 кілометрів без підзарядки.

DeLorean Motor Company була заснована в 1995 році і немає прямого відношення до DMC із Детройта, що випустила оригінальний автомобіль. У 1997 році її засновник Стівен Вінн викупив права на збанкрутілу марку, а до 2000-х виникла ідея відновити виробництво спорткарів.