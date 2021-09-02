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    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли

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    Електричний родстер Tesla Roadster - «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    Електричний родстер Tesla Roadster
    Фото з відкритих джерел

    Найкрутіший електрокар в світі став жертвою браку чипів. Виробництво новинки перенесли на 2023 рік

    Ще у 2020 році у продажу мав з’явитися найкрутіший електромобіль від Tesla – новий Roadster. Новий, тому що у компанії вже була модель з такою назвою. Але її зняли з виробництва через низький попит. А найкрутішим його можна вважати через обіцяні технічні характеристики – запас ходу на рівні тисячі кілометрів та розгін до 100 кілометрів на годину трохи більше ніж за секунду.

    Ба більше, голова компанії Ілон Маск заявляв, що «Родстер» є частково ракетою. А на питання, чи зможе електромобіль літати, відповів: «дещо». Всі ці заяви пов’язані з тим, що топова версія Tesla Roadster має додатково оснащуватися реактивними ракетними двигунами SpaceX.

    Проте компанії довелося вкотре відкласти виробництво Tesla Roadster. Цього разу до 2023-го. Причина – брак комплектуючих.

    «Якщо припустити, що 2022 рік не стане мега-драмою, новий Roadster повинен з'явитися у продажу в 2023 році», - написав у своєму Twitter Ілон Маск, керівник компанії.

    Бізнесмен пояснив, що 2021-й став роком божевільного дефіциту у всьому ланцюжку поставок.

    «…навіть якщо у нас було б заплановано 17 нових продуктів, це не мало б ніякого значення, оскільки жоден з них все одно не вийшов би на ринок», - зазначив Маск.

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    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли
    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли

    Tesla представила новий Roadster в листопаді 2017 року. Спочатку компанія розраховувала випустити електричний спорткар в 2020-му. А на початку цього року Маск заявив, що виробництво має стартувати у 2022 році.

    Незважаючи на невизначені терміни виробництва, електромобіль доступний для попереднього замовлення. Бажаючі купити новинку мають внести депозит: $50 тисяч за базову модель, і $250 тисяч – за версію, яка буде оснащена реактивними моторами.

    На презентації Tesla Roadster в 2017 році Маск озвучував такі специфікації:

    • розгін до 100 км/год – за 1,9 секунди;
    • максимальна швидкість – 400 км/год;
    • ємність батареї – 200 кВт*г;
    • запас ходу – тисяча кілометрів.

    Але з тих пір Tesla оновила дизайн і скоротила час розгону до першої «сотні» до неймовірних 1,1 секунди. Таку динаміку матиме заряджений варіант Tesla Roadster з реактивними двигунами SpaceX.

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    Теги: Електромобілі Tesla Ілон Маск SpaceX Tesla Roadster
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    «Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли