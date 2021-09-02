«Летючий» електромобіль «збили на зльоті». Виробництво новинки вкотре перенесли

Найкрутіший електрокар в світі став жертвою браку чипів. Виробництво новинки перенесли на 2023 рік

Ще у 2020 році у продажу мав з’явитися найкрутіший електромобіль від Tesla – новий Roadster. Новий, тому що у компанії вже була модель з такою назвою. Але її зняли з виробництва через низький попит. А найкрутішим його можна вважати через обіцяні технічні характеристики – запас ходу на рівні тисячі кілометрів та розгін до 100 кілометрів на годину трохи більше ніж за секунду.

Ба більше, голова компанії Ілон Маск заявляв, що «Родстер» є частково ракетою. А на питання, чи зможе електромобіль літати, відповів: «дещо». Всі ці заяви пов’язані з тим, що топова версія Tesla Roadster має додатково оснащуватися реактивними ракетними двигунами SpaceX.

Проте компанії довелося вкотре відкласти виробництво Tesla Roadster. Цього разу до 2023-го. Причина – брак комплектуючих.

«Якщо припустити, що 2022 рік не стане мега-драмою, новий Roadster повинен з'явитися у продажу в 2023 році», - написав у своєму Twitter Ілон Маск, керівник компанії.

Бізнесмен пояснив, що 2021-й став роком божевільного дефіциту у всьому ланцюжку поставок.

«…навіть якщо у нас було б заплановано 17 нових продуктів, це не мало б ніякого значення, оскільки жоден з них все одно не вийшов би на ринок», - зазначив Маск.

Tesla представила новий Roadster в листопаді 2017 року. Спочатку компанія розраховувала випустити електричний спорткар в 2020-му. А на початку цього року Маск заявив, що виробництво має стартувати у 2022 році.

Незважаючи на невизначені терміни виробництва, електромобіль доступний для попереднього замовлення. Бажаючі купити новинку мають внести депозит: $50 тисяч за базову модель, і $250 тисяч – за версію, яка буде оснащена реактивними моторами.

На презентації Tesla Roadster в 2017 році Маск озвучував такі специфікації:

розгін до 100 км/год – за 1,9 секунди;

максимальна швидкість – 400 км/год;

ємність батареї – 200 кВт*г;

запас ходу – тисяча кілометрів.

Але з тих пір Tesla оновила дизайн і скоротила час розгону до першої «сотні» до неймовірних 1,1 секунди. Таку динаміку матиме заряджений варіант Tesla Roadster з реактивними двигунами SpaceX.