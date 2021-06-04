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    Електромобілі Tesla дорожчають. Маск пояснив чому

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    Tesla Model S - Електромобілі Tesla дорожчають. Маск пояснив чому
    Tesla Model S
    Фото з відкритих джерел

    Ілон Маск пояснив, чому автомобілі електромобілі Tesla дорожчають

    Зростання цін на електромобілі Tesla Model 3 і Model Y, що спостерігається останні кілька місяців, прокоментував глава компанії Ілон Маск. Подорожчання він пояснив «глобальним ціновим тиском в ланцюжку поставок» і «нестачею сировини» для виготовлення необхідної продукції.

    Іншими словами, виною всьому поточний напівпровідниковий криза.

    За словами Ілона Маска, найбільш гостро в автомобільній індустрії зараз стоїть проблема нестачі «мікроконтролерів». І хоча гендиректор Tesla заявив, що «ніколи не бачив нічого подібного», він також додав, що вважає вкрай малоймовірним збереження дефіциту в довгостроковій перспективі.

    «Побоювання, що запаси продукції вичерпаються, стимулюють будь-яку компанію замовляти більше про запас - це як брак туалетного паперу, але в більших масштабах». – вважає Маск,

    Раніше бізнесмен запевняв, що Tesla має всі можливості, щоб пережити глобальну нестачу мікросхем, «надзвичайно швидко перейшовши на нові мікроконтролери».

    В свою чергу експерти прогнозують, що нові автомобілі найближчим часом будуть дорожчати. Чому так відбуватиметься – дивіться за цим посиланням.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Електромобілі Tesla Ілон Маск
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    Електромобілі Tesla дорожчають. Маск пояснив чому