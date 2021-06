Електромобілі Tesla дорожчають. Маск пояснив чому

Зростання цін на електромобілі Tesla Model 3 і Model Y, що спостерігається останні кілька місяців, прокоментував глава компанії Ілон Маск. Подорожчання він пояснив «глобальним ціновим тиском в ланцюжку поставок» і «нестачею сировини» для виготовлення необхідної продукції.

Іншими словами, виною всьому поточний напівпровідниковий криза.

За словами Ілона Маска, найбільш гостро в автомобільній індустрії зараз стоїть проблема нестачі «мікроконтролерів». І хоча гендиректор Tesla заявив, що «ніколи не бачив нічого подібного», він також додав, що вважає вкрай малоймовірним збереження дефіциту в довгостроковій перспективі.

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.



Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.



That said, it’s obv not a long-term issue.