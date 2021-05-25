  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Tesla Roadster - Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль
    Tesla Roadster
    Фото з відкритих джерел

    Нова модель Tesla окрім електричних моторів отримає реактивні двигуни

    Tesla буде випускати реактивні електромобілі. Першим електрокаром, який отримає реактивні двигуни, стане Roadster другого покоління. Але згодом ця технологія може з’явитися і на інших моделях компанії.

    Новий Roadster, який має з’явитися у продажу «найближчими роками», отримає спеціальний пакет модифікацій SpaceX, названий на честь аерокосмічної компанії Ілона Маска. передбачає наявність 10 мініатюрних реактивних двигунів, що працюють на охолодженому стислому повітрі, який буде зберігатися в спеціальному баку.

    Схожу систему використовують ракети SpaceX для коригування траєкторії польоту.

    Нова для автопрому технологія дозволить наблизитися до «меж можливостей людського організму» під час розгону.

    У зв'язку з цим, Ілон Маск рекомендував відмовитися від покупки Tesla Roadster у виконанні SpaceX людям, у яких є проблеми зі здоров'ям. На його думку, динамічні характеристики електрокара можна порівняти з американськими гірками.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль
    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль
    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль
    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль
    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль
    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль

    До того ж, для клієнтів марки буде доступна базова версія Roadster з трьома електромоторами. Подібна модифікація зможе розганятися до «сотні» приблизно за дві секунди, а запас ходу моделі на одному заряді акумулятора складе близько тисячі кілометрів.

    Незважаючи на те, що серійне виробництво Tesla Roadster другого покоління ще не почалося, компанія вже приймає замовлення. Вартість чотиримісного електрокара з першої партії, яка складе близько тисячі примірників, становить 250 тисяч доларів.

    Коли у продажу з'явиться «реактивна» модифікація Roadster, поки невідомо.

    Теги: Електромобілі Tesla Ілон Маск SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ілон Макс анонсував перший в світі реактивний електромобіль