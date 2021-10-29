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    Наче краб: корейці показали електромобіль, який може пересуватися боком (відео)

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    Новий електромобіль Hyundai може рухатися боком - Наче краб: корейці показали електромобіль, який може пересуватися боком (відео)
    Новий електромобіль Hyundai може рухатися боком
    Фото: Hyundai

    Підрозділ корейської Hyundai розробив електромобіль з колесами, які обертаються на 90 градусів

    Корейська Hyundai презентувала незвичну електричну вантажівку. Її головна фішка – колеса, що можуть повертатися на 90%. Це дозволяє автомобілю пересуватися боком, як краб.

    Переваги такої конструкції очевидні. Наприклад, «колеса-краби» дозволяють без проблем паркуватися. Чи виїхати з парковки, коли автомобіль затиснули між двома іншими машинами.

    Також це дає змогу розвертатися на місці. Тобто, фактично у новинки радіус розвороту – нуль метрів. Дуже зручно на вузьких вулицях.

    Але це не єдина цікава фішка новинки, яка, до речі, називається Hyundai Mobis e-corner module. Ще одна особливість полягає у тому, що електромобіль складається із самостійних модулів.

    Мотор, гальма, підвіска, кервування – всі ці системи управляються електронікою. Тобто тут немає механічних елементів на кшталт рульової рейки або складної підвіски.

    Корейці планують побудувати на базі цього прототипу комерційну платформу для малого та середнього бізнесу. Серійна версія електричної вантажівки має з’явитися вже у 2023 році. А вже у 2025-му має з’явитися безпілотна версія автомобіля.

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    Теги: Електромобілі Hyundai
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    Наче краб: корейці показали електромобіль, який може пересуватися боком (відео)