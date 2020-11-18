Що треба зробити для більш швидкого поширення електромобілів

Ситуація зміниться, коли біля кожного будинку почнуть з'являтися електрозарядки

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Что надо для более быстрого распространения электромобилей?

Во-первых, конечно, деньги на их покупку. Но предположим, что у некоторых зажиточных граждан есть 10-20-30 тисяч долларов на машину. Пока что такой гражданин смотрит в сторону традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания. Ему привычно и понятно: где заправляться, где обслуживаться, сколько это стоит…

Но вот когда возле каждого дома начнут появляться электрозарядки, да еще не по одной-две, а по 10-20 в ряд… Да прямо на месте ночной парковки… Уверен, у многих быстрее забьется сердце, раскроется мошна, и купит человек новую или чуть подержанную электромашину. И будет ее заряжать удобно и дешево.

А вслед за ним сосед так поступит, — ведь зарядка рядом! А в течении года еще несколько соседей сменят старое авто с ДВС на слегка б/у электрокар… И 10-20 мест для зарядки станет не хватать, начнут оборудовать зарядками большее количество паркингов и стоянок…

Думаете этот процесс за горами? Я уверен, что счет идет на месяцы и ближайшие годы.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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