Найпопулярніша пошукова система в світі вводить нові функції пошуку зі штучним інтелектом

З оновленням зовнішній вигляд результатів пошуку Google помітно зміниться

Google продовжує розробляти плани щодо впровадження функцій чату зі штучним інтелектом у своїй основній пошуковій системі, оскільки вона працює, щоб не відставати від хвилі нових інструментів штучного інтелекту. Про це інформує CNN.

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У середу, 10 травня компанія заявила, що представляє наступну еволюцію Пошуку Google, яка використовуватиме чат-бота на основі штучного інтелекту, щоб відповідати на запитання, на які «ви ніколи не думали, що Пошук може відповісти», і допомагати користувачам отримувати потрібну інформацію швидше, ніж будь-коли.

«З оновленням зовнішній вигляд результатів пошуку Google зміниться. Коли користувачі вводитимуть запит у головну панель пошуку, вони автоматично побачать спливаюче вікно з відповіддю, згенероване штучним інтелектом», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тепер користувачі можуть зареєструватися в списку очікування для нового Пошуку Google, який спочатку буде запущено в Сполучених Штатах, через додаток Google або настільний браузер Chrome. За словами компанії, обмежена кількість користувачів матиме доступ до нього найближчими тижнями.

Ці кроки відбуваються в той момент, коли конкуренти Google, включаючи Microsoft, поспішають розробляти та розгортати функції штучного інтелекту в пошукових системах і інструментах продуктивності після вірусного успіху ChatGPT.

Google також запускає розширення для Bard зі своїх власних служб, таких як Gmail, Таблиці та Документи, що дозволить користувачам ставити запитання та співпрацювати з чат-ботом у додатках, які вони використовують.