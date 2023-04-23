Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції

Люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання: дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю

Українці, які втратили житло через агресію РФ, мають право на отримання державної допомоги на проживання. Покрокову інструкцію, як отримати грошову компенсацію, оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Лише на початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків.

«Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Приблизно один млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними», – зазначило відомство.

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У міністерстві запевнили, що люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання: дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Як і куди подати заявку та які документи для цього необхідні – дивіться в інфографіці.

інфографіка: Мінреінтеграції

Мінреінтеграції звертає увагу: у разі, якщо ви подавали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року, допомога нараховується та виплачується з травня цього року. Якщо ж заявку було подано після 20 числа, то допомога виплачується з місяця її подання.

Нагадаємо, що 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло.

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До слова, семеро хмельничан, які постраждали від ракетних ударів росіян, отримали 151 тис. грн одноразової допомоги.

Як повідомлялося, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.