Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції
Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській та Чернігівській областях
фото: armyinform.com.ua

Люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання: дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю

Українці, які втратили житло через агресію РФ, мають право на отримання державної допомоги на проживання. Покрокову інструкцію, як отримати грошову компенсацію, оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Лише на початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків.

«Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Приблизно один млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними», – зазначило відомство.

У міністерстві запевнили, що люди, які втратили житло, мають право на отримання щомісячної державної допомоги на проживання: дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Як і куди подати заявку та які документи для цього необхідні – дивіться в інфографіці.

Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції фото 1
інфографіка: Мінреінтеграції

Мінреінтеграції звертає увагу: у разі, якщо ви подавали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20 травня 2022 року, допомога нараховується та виплачується з травня цього року. Якщо ж заявку було подано після 20 числа, то допомога виплачується з місяця її подання.

Нагадаємо, що 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло.

До слова, семеро хмельничан, які постраждали від ракетних ударів росіян, отримали 151 тис. грн одноразової допомоги.

Як повідомлялося, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.

Читайте також: 

Теги: документи житло соцвиплати війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сама по собі співпраця з Росією для Китаю залишається важливою в контексті їхнього глобального протистояння Сполученим Штатам»
Путіна врятує, але чи піде проти Києва. Яку гру грає Китай
20 квiтня, 07:29
Деякі країни вже запровадили санкції проти компаній та фізосіб, пов’язаних із «Росатомом»
Німеччина закликала ввести санкції щодо атомної енергетики РФ
15 квiтня, 12:12
Лула да Сілва заявив, що світу потрібен спокій
«Зеленський не може хотіти всього». Президент Бразилії оскандалився заявою про Крим
7 квiтня, 10:45

Особисті фінанси

Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції
Як отримати компенсацію за зруноване житло: інструкція Мінреінтеграції
Яким буде курс долара наприкінці квітня: прогноз експерта
Яким буде курс долара наприкінці квітня: прогноз експерта
Подорожчання електроенергії: влада назвала два варіанти тарифу
Подорожчання електроенергії: влада назвала два варіанти тарифу
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців: подробиці
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців: подробиці
Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву
Підвищення тарифів на електроенергію: міністр Галущенко зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
33K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
21K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
19K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
17K
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
11K
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту