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Витік секретних даних про втрати росіян: міноборони Росії та ФСБ з’ясовують стосунки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Витік секретних даних про втрати росіян: міноборони Росії та ФСБ з’ясовують стосунки
Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тис. солдатів
фото з відкритих джерел

За підрахунками ФСБ, фактична кількість поранених і вбитих у бою росіян наближалася до 110 000

Витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між Міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки. Про це повідомляє The New York Times.

В одному з документів представники американської розвідки стверджують, що Федеральна служба безпеки РФ «звинуватила» Міноборони «у приховуванні російських втрат в Україні». Це відкриття підкреслює «триваюче небажання військових чиновників передавати погані новини ланцюгу командування».

Запис може базуватися на електронних перехопленнях, зібраних американськими спецслужбами. У сукупності ці документи підкреслюють кілька головних причин того, чому, на думку багатьох аналітиків, російський диктатор Володимир Путін не зміг забезпечити військову перемогу в Україні після більш ніж 13 місяців війни.

Серед них, зокрема, внутрішня боротьба та звинувачення між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, включаючи ФСБ та Міноборони. Запис про кількість втрат, що просочився, надає мало контексту для того, щоб робити висновки, але в ньому повідомляється, що ФСБ ставить під сумнів підрахунок кількості втрат Міноборони РФ під час обговорень в російському уряді.

Офіційні особи ФСБ, як зазначається у документі, стверджують, що міноборони не включало у підрахунок кількість загиблих і поранених серед російської Нацгвардії, ПВК «Вагнера» чи бойовиків, якими керує Рамзан Кадиров.

За підрахунками ФСБ, «фактична кількість поранених і вбитих у бою росіян наближалася до 110 000», йдеться в документі. При цьому не уточнюються дані про втрати, які міноборони оприлюднює в уряді.

Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тис.солдатів. Інший документ, який просочився, повідомляє, що станом на лютий росіяни зазнали від 189 500 до 223 000 втрат, у тому числі до 43 000 убитих у боях, у порівнянні з 124 500 до 131 000 втрат українців із до 17 500 убитих у боях.

Нові документи також містять свіжі подробиці про публічну суперечку в лютому, під час якої Євген Пригожин звинуватив російських військових у тому, що вони не надають терміново необхідних боєприпасів для його бійців. В одному документі значиться, що Путін намагався вирішити суперечку особисто, викликавши Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу на зустріч, яка ймовірно відбулася 22 лютого.

«Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина та викликаної ними напруги з Шойгу», - йдеться в документі.

Нагадаємо, міноборони США оцінює загальні втрати української та російської сторін у війні у 354 тис. осіб.

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Теги: Міноборони путін Рамзан Кадиров Міноборони РФ документи розслідування ПВК Вагнера диктатор втрати росіяни конфлікт війна

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