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«Не треба накидатися на гаряче». Данілов відреагував на витік документів США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Не треба накидатися на гаряче». Данілов відреагував на витік документів США
Данілов висловив впевненість, що незабаром у США з’являться результати розслідування щодо витоку
фото з відкритих джерел

Про місце та час контрнаступу знатиме обмежене коло осіб

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на витік секретних документів Пентагону, зокрема щодо України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Нам немає сенсу сваритися з нашими партнерами. Розуміємо, що такі речі є важливими, складними і дуже токсичними. Тому ми дуже обережно маємо ставитись до будь-якої інформації, яка буде трактуватися тією чи іншою стороною. Що стосується наступу – час, місце, дії наступу визначається на території нашої країни. Кількість осіб, які це будуть знати, коли це буде і в який спосіб – це буде вирішуватися в кабінеті президента за участі дуже обмеженого кола осіб», – сказав він.

Данілов висловив впевненість, що незабаром у США з’являться результати розслідування щодо витоку і їх варто дочекатися.

«Що стосується впливу на партнерів – є певні країни, які нам допомагали, є інші країни, з якимиу нас складні відносини. Давайте трохи почекаємо – не треба накидатися на гаряче, хай воно трохи охолоне. Пройде дуже короткий проміжок часу – буде зрозуміло, хто це, як це і для чого (зробив), наскільки все відповідає дійсності. Може ж бути, що під цю проблему з’являються документи, які не мають стосунку до правди», – додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Зазначимо, у Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів.

Читайте також: Витік секретних документів США може бути спецоперацією спецслужб РФ. Яка мета?
Теги: Олексій Данілов США документи

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