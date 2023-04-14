Мера Полтави Мамая звільнено з посади

ВАКС визнав чиновника винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем

Сьогодні, 14 квітня, після вироку Вищого антикорупційного суду Олександра Мамая звільнено з посади міського голови Полтави. Про це повідомляє пресслужба Спеціальнрї антикорупційної прокуратури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, 12 квітня виконавчий комітет Полтавської міськради звільнив Мамая із посади мера та видав трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.

4 квітня ВАКС визнав чиновника винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

2 березня ВАКС визнав його винним в організації розтрати майна та організації внесення свідомо неправдивих даних в офіційні документи, через що місцевий бюджет зазнав збитків на понад 570 тис. гривень. Тоді затвердили угоду про визнання винуватості Мамая. Згідно з нею він перерахував 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації.

Тоді в САП заявили, що Мамая засудили до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на рік та звільнили від покарання з іспитовим строком в один рік.

Раніше повідомлялося, що Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та тимчасове відсторонення від посади мера Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо дислокації підрозділів Збройних сил України.