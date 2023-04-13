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У США затримано підозрюваного у зливі документів Пентагону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У США затримано підозрюваного у зливі документів Пентагону
21-річний Тейшейра є членом Повітряних сил Нацгвардії 
фото: скрін із відео

У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України

У Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.

Раніше ЗМІ повідомляли, що членами інтернет-групи переважно були молоді люди та підлітки, які об'єдналися на ґрунті спільної любові до зброї, расистських онлайн-мемів та відеоігор.

21-річний Тейшейра є членом Повітряної національної гвардії Массачусетса.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського. У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко. Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.

Читайте також: Перший успіх ворожої розвідки: The New York Times розкрила деталі таємних документів
Теги: США документи Пентагон

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