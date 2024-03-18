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Нардепи пропонують карати за скручений пробіг в авто: суми штрафів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепи пропонують карати за скручений пробіг в авто: суми штрафів
Необхідність запровадження нового штрафу продиктована розмахом фальсифікації пробігу уживаного транспорту під час продажу
фото ілюстративне

Депутати пропонують виписувати штрафи водіям, які фальсифікуватимуть пробіг з метою продажу авто

Українців хочуть штрафувати за фальсифікацію пробігу авто – відповідний законопроєкт №10216 зареєстровано у Верховній Раді.

Якщо документ буде прийнято, то тих, хто з метою продажу фальсифікуватиме пробіг уживаного транспортного засобу, штрафуватимуть на 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 грн).

«Законопроєкт сприятиме запобіганню можливих фальсифікацій з пробігу уживаного транспортного засобу. І допоможе убезпечити покупців від купівлі транспортного засобу з пробігом, що не відповідає дійсності», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Автори законопроєкта наголосили, що необхідність запровадження нового штрафу продиктована розмахом фальсифікації пробігу уживаного транспорту під час продажу. Як стверджується в пояснювальній записці, така практика «досить поширена». Народні депутати переконані, що запровадження штрафів допоможе не допустити введення в оману покупців.

Нагадаємо, до 31 березня українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік і отримати німецькі номери. Це стосуються українців, які перебувають у країні більше як рік. За керування автомобілем без реєстрації штрафуватимуть.

До слова, українським біженцям у Норвегії хочуть дозволити працювати водіями автобусів. Раніше для цього треба було прожити у країні мінімум чотири роки. Так влада сподівається закрити сотні вакансій у транспортній галузі.

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Теги: Верховна Рада штраф водій законопроєкт

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