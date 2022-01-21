В Україну привезли найдорожчий китайський електромобіль (відео)

Стартували продажі преміального китайського автомобіля, який схожий на Rolls-Royce

Електричний китайський Rolls-Royce – так можна назвати новинку, продажі якої стартували в Україні. Мова йде про люксовий кросовер E-HS9 від компанії Hongqi, що перекладається як «червоний прапор». Цей бренд відомий тим, що раніше випускав автомобілі виключно для китайської політичної верхівки.

Новинку не презентували офіційно. Але її огляд з’явився на TSK – найпопулярнішому українському Youtube-каналі, який присвячено електромобілям.

Судячи з відео, за імпорт електромобілів Hongqi відповідає Volt Auto – «сірий» дилер, що займається неофіційними поставками китайських електричних авто в України. Скоріш за все, у даному випадку мова також йде про неофіційні поставки.

Кросовер E-HS9 – це найдорожчий китайський електромобіль, який можна знайти в Україні. Ціни на нього стартують від $90 тис. А у максимальній комплектації за автомобіль можуть просити навіть $140 тис.

Hongqi E-HS9 виконано в стилістиці Rolls-Royce Cullinan – одного з найдорожчих кросоверів у світі. Така схожість невипадкова. За зовнішність кросовера відповідав колишній шеф-дизайнер британського бренду Джайлс Тейлор.

Електромобіль має два мотори з віддачею 218 кінських сил кожен. Також є потужніша версія з 333-сильним агрегатом на задній осі.

В обох випадках двигуни живить батарея ємністю 92,4 кіловат-години, яка забезпечує запас ходу на рівні 500-600 кілометрів.

E-HS9 – не єдиний електромобіль Hongqi, який має з’явитися в Україні. Про інші новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.