Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни

Китайський лімузин Hongqi H9 за $90 тис. продаватиметься в Україні

В Україні з’являться люксові китайські автомобілі, які раніше вироблялися виключно для керівництва країни. Коштують вони, як елітні німецькі моделі

В Україні з’являться елітні китайські автомобілі, які раніше випускалися виключно для партійної верхівки Піднебесної. За даними видання Auto-Consulting, у 2022 році на українському ринку з’явиться марка Hongqi, що з китайської перекладається як «Червоний прапор».

Всього, за даними видання, в Україні буде представлено три моделі:

електричний кросовер Hongqi E-HS9 за $140 тис.

бензиновий лімузин Hongqi H9 за $90 тис.

бензиновий кросовер Hongqi HS5 за $52 тис.

Електричний кросовер Hongqi E-HS9 за $140 тис.

Hongqi E-HS9

Найдорожчим буде люксовий електричний кросовер Hongqi E-HS9. За попередньою інформацією, проситимуть за нього від $110 тис. до $140 тис.

Кросовер виконано в стилістиці Rolls-Royce Cullinan – одного з найдорожчих кросоверів у світі. Власна, така схожість невипадкова. За зовнішність E-HS9 відповідав колишній шеф-дизайнер британського бренду Джайлс Тейлор.

Електромобіль має два мотори з віддачею 218 кінських сил кожен. Також є потужніша версія з 333-сильним агрегатом на задній осі.

В обох випадках двигуни живить батарея ємністю 92,4 кіловат-години, яка забезпечує запас ходу на рівні 500-600 кілометрів.

Лімузин Hongqi H9 за $90 тис.

Лімузин Hongqi H9 дебютував у 2020 році як суперник подовжених BMW 5-Series та Mercedes-Benz E-Class. Модель отримала дизайн з посиланням на Rolls-Royce – п’ятиметровий кузов та розкішне наповнення інтер’єру.

Найдорожча версія пропонує чотиримісний салон з окремими екранами для другого ряду, 12,3-дюймовою панеллю приладів та мультимедійним дисплеєм такого ж розміру. В обробці застосовані натуральне дерево, шкіра та метал.

Силова установка – це «м’який» гібрид, побудований на базі 2-літрового мотору, що видає 255 кінських сил і 380 Нм обертального моменту. Трансмісія 7-ступінчастий «робот».

Такий автомобіль може коштувати від $70 тис. до $90 тис.

Кросовер Hongqi HS5 за $52 тис.

Hongqi HS5

Третій автомобіль, який може з’явитися в Україні, це кросовер Hongqi HS5. Його інтер’єр оформлено в стилістиці Mercedes: два дисплеї діагоналлю по 12,3 дюйми, розташовані під єдиним козирком.

Блок керування двозонним клімат-контролем сенсорний.

В списку оснащення заявлені шкіряний салон, електропривод та вентиляція передніх сидінь, обігрів керма, аудіосистема Bose, обігрів заднього дивана, камери кругового огляду, панорамний дах та ще багато всього.

Під капотом – дволітровий турбомотор потужністю 224 кінські сили, який працює з шестиступінчастим «автоматом».

Орієнтовна вартість кросовера – від $43 тис. до $52 тис.