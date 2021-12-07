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    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни

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    Китайський лімузин Hongqi H9 за $90 тис. продаватиметься в Україні - Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни
    Китайський лімузин Hongqi H9 за $90 тис. продаватиметься в Україні
    фото з відкритих джерел

    В Україні з’являться люксові китайські автомобілі, які раніше вироблялися виключно для керівництва країни. Коштують вони, як елітні німецькі моделі

    В Україні з’являться елітні китайські автомобілі, які раніше випускалися виключно для партійної верхівки Піднебесної. За даними видання Auto-Consulting, у 2022 році на українському ринку з’явиться марка Hongqi, що з китайської перекладається як «Червоний прапор».

    Всього, за даними видання, в Україні буде представлено три моделі:

    • електричний кросовер Hongqi E-HS9 за $140 тис.
    • бензиновий лімузин Hongqi H9 за $90 тис.
    • бензиновий кросовер Hongqi HS5 за $52 тис.

    Електричний кросовер Hongqi E-HS9 за $140 тис.

    Hongqi E-HS9
    Hongqi E-HS9

    Найдорожчим буде люксовий електричний кросовер Hongqi E-HS9. За попередньою інформацією, проситимуть за нього від $110 тис. до $140 тис.

    Кросовер виконано в стилістиці Rolls-Royce Cullinan – одного з найдорожчих кросоверів у світі. Власна, така схожість невипадкова. За зовнішність E-HS9 відповідав колишній шеф-дизайнер британського бренду Джайлс Тейлор.

    Електромобіль має два мотори з віддачею 218 кінських сил кожен. Також є потужніша версія з 333-сильним агрегатом на задній осі.

    В обох випадках двигуни живить батарея ємністю 92,4 кіловат-години, яка забезпечує запас ходу на рівні 500-600 кілометрів.

    Лімузин Hongqi H9 за $90 тис.

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    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни
    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни
    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни
    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни
    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни
    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни

    Лімузин Hongqi H9 дебютував у 2020 році як суперник подовжених BMW 5-Series та Mercedes-Benz E-Class. Модель отримала дизайн з посиланням на Rolls-Royce – п’ятиметровий кузов та розкішне наповнення інтер’єру.

    Найдорожча версія пропонує чотиримісний салон з окремими екранами для другого ряду, 12,3-дюймовою панеллю приладів та мультимедійним дисплеєм такого ж розміру. В обробці застосовані натуральне дерево, шкіра та метал.

    Силова установка – це «м’який» гібрид, побудований на базі 2-літрового мотору, що видає 255 кінських сил і 380 Нм обертального моменту. Трансмісія 7-ступінчастий «робот».

    Такий автомобіль може коштувати від $70 тис. до $90 тис.

    Кросовер Hongqi HS5 за $52 тис.

    Hongqi HS5
    Hongqi HS5

    Третій автомобіль, який може з’явитися в Україні, це кросовер Hongqi HS5. Його інтер’єр оформлено в стилістиці Mercedes: два дисплеї діагоналлю по 12,3 дюйми, розташовані під єдиним козирком.

    Блок керування двозонним клімат-контролем сенсорний.

    В списку оснащення заявлені шкіряний салон, електропривод та вентиляція передніх сидінь, обігрів керма, аудіосистема Bose, обігрів заднього дивана, камери кругового огляду, панорамний дах та ще багато всього.

    Під капотом – дволітровий турбомотор потужністю 224 кінські сили, який працює з шестиступінчастим «автоматом».

    Орієнтовна вартість кросовера – від $43 тис. до $52 тис.

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    Теги: Електромобілі кросовери авторинок Hongqi
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    Китай постачатиме в Україну елітні «партійні» автомобілі. Названо ціни