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    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)

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    В Україні презентували найдешевший електромобіль - Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    В Україні презентували найдешевший електромобіль
    фото: Vilkon

    Харківська компанія розробила бюджетний електрокар, який стане найдешевшим автомобілем в Україні

    Харківська компанія Vіlkon створила автомобіль, який коштуватиме 170 тис. грн. Називатиметься він JG. Якщо новинка добереться до серійного виробництва, це буде найдешевша модель в Україні.

    Неважко здогадатися, що комплектуючі для автомобіля компанія закуповує в Китаї. В Україну поставляється кузов та елементи батареї. А збирають все це вже у Харкові.

    Технічні характеристики у Vilkon JG дуже скромні. Автомобіль оснащується електричним мотором потужністю всього 4 кВт. Він розганяє машину до 55 кілометрів на годину.

    Запасу ходу базового вистачає на 110 км. А при покупці розширеного комплекту можна отримати 200 км.

    У комплектації є обігрівач салону та навіть електричні склопідйомники та камера заднього огляду.

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    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)
    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)

    Але головне його надбання – це 5-дверний кузов, який дозволяє використовувати електромобіль як при доставках, так і при перевезенні пасажирів.

    Щоправда, незрозуміло, якщо це електромобіль, навіщо йому решітка радіатора, як на бензинових автомобілях.

    Треба відзначити. що маленькі бюджетні електромобілі зараз популярні в Європі. Про більшість з них «Главком» детально розповідав у добірці за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі
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    Презентовано найдешевший автомобіль в Україні – вітчизняний електрокар (фото)