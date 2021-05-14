Найкращий автомобіль для подорожей на Донбас: ООН продає броньований позашляховик

ООН виставила на продаж броньований позашляховик Land Rover Defender, який використовували під час війни в Боснії в 1990-х роках

Якщо вам доводиться відвідувати прифронтову зону на Донбасі, цей автомобіль підходить вам найкраще: ООН виставила на продажу броньований позашляховик, який приймав участь у війні в Боснії у 1990-х роках.

Броньовик побудовано на базі легендарного позашляховика Land Rover Defender минулого покоління, яке встигло стати класичним.

Автомобіль продається в США. Він був привезений до Штатів в жовтні 2020 року.

В описі зазначено, що у автомобіля броньований кузов, днище, куленепробивне скло і посилені двері. У військових діях машина не брала участь. Отже вона добре збереглася. Пробіг становить всього 46,2 тисячі кілометрів.

Броньований Defender оснащений чотирициліндровим турбодизелем об'ємом 2,5 літра, який видає 111 кінських сил і і 264 Нм крутного моменту. Двигун працює в тандемі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.