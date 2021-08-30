«Народний» кросовер українців провалив тести на безпеку (відео)

За результатами краш-тестів Renault Duster не отримав жодної зірки

Renault Duster – найпопулярніший бюджетний кросовер в Україні – провалив краш-тести від південноамериканської асоціації Latin NCAP. Кросовер, зібраний в Бразилії, набрав нуль зірок з п'яти; захист водія і дорослих пасажирів оцінили в 29,47%, захист дітей – в 22,93%.

Експертів насторожив витік бензину, а також переворот і відкриття дверей при бічному ударі. У Latin NCAP вимагають від Renault узгодити масове відкликання нових «Дастерів».

У тестах Latin NCAP брав участь базовий Renault Duster другого покоління з двома фронтальними подушками безпеки.

Краш-тести на пасивну безпеку по методиці Latin NCAP включають в себе фронтальний удар на швидкості 64 кілометри на годину об бар'єр з 40-процентним перекриттям і бічний удар 1,5-метровим візком на швидкості 50 кілометрів на годину. Правилами передбачено і бічний удар в стовп на швидкості 29 кілометрів на годину, але Duster цього тесту уникнув.

Провалу «Дастера» бразильської збірки ніхто не очікував, оскільки в 2019 році аналогічний кросовер румунської зборки отримав чотири зірки з п'яти. З тих пір асоціація Latin NCAP посилила тести, але зміни в методиці можна назвати незначними.

Втім, в Renault стверджують, що «нульовий» результат бразильського Duster пояснюється якраз іншим регламентом краш-тесту, а з точки зору пасивної безпеки кросовери по різні боки океану ідентичні.

Проте, деформацію паливного бака при фронтальному ударі, розкриття дверей при бічному зіткненні і дотик манекенів дітей до передніх крісел зміною методики краш-тесту не пояснити.

У Latin NCAP вважають, що Renault необхідно відкликати всі бразильські «Дастер» та доопрацювати конструкцію.

В Україну Renault Duster поставляється з румунського заводу Dacia. Кросовер входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни. Нещодавно на нашому ринку дебютувала оновлена версія моделі.