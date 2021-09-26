Volkswagen знову звинуватили у маніпуляціях з автомобілями

В ЄС стверджують, що Volkswagen знову використовував законне програмне забезпечення

В Євросоюзі вважають, що німецький концерн використовує незаконне програмне забезпечення

Програмне забезпечення Volkswagen Group, яке називається «температурне вікно», є незаконним. Таку заяву зробив радник Суду Європейського, повідомляє видання Automotive News.

Програмне забезпечення перекриває вентиль за температур, що виходять за межі діапазону 15-33 градусів Цельсія і на висотах вище тисячі метрів, збільшуючи викиди оксидів азоту. Споживачі з Австрії, які звернулися до суду, стверджують, що це заборонений пристрій, за який їм слід виплатити компенсацію.

Представники Volkswagen заявила, що «температурне вікно», яке використовується в транспортних засобах групи, допустиме, оскільки його метою було запобігання раптовим пошкодженням двигуна.

Генеральний адвокат Суду ЄС Атанасіос Рантос зазначив, що суд у грудні минулого року ухвалив рішення про те, що програмне забезпечення для фальсифікації викидів було незаконним, навіть якщо воно сприяло запобіганню старінню чи засміченню двигуна.

Рантос сказав, що відповідно до реальних умов водіння в Австрії та сусідній Німеччині «температурне вікно» не потрібно використовувати.

Адвокат також зазначив, що роль програмного забезпечення у захисті компонентів не може бути виправданням.