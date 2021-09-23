Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально

Такий вигляд може мати новий Duster

Renault Duster – найбільш популярний бюджетний кросовер в Україні – отримає абсолютно нову платформу та електрифіковані силові установки

В групі Renault працюють над новим поколінням нового Duster, який є найбільш популярним бюджетним кросовером в Україні. Новинка отримає новий дизайн, переїде на сучасну платформу, а лінійку моторів можуть поповнити електрифіковані силові установки. Про це в інтерв’ю виданню Autocar розказав Жюльєн Феррі, який відповідає за розробку новинки.

Отже, скоріш за все, зовнішньо новий «Дастер» буде схожий на іншу новинку виробника – Ducia Bigster. Це найбільший кросовер марки, який дебютував зовсім недавно.

А це означає, що Duster наступного покоління може отримати незвичну передню та задню оптику у формі латинської Y. В цілому автомобіль виглядатиме більш брутально.

Платформу кросовер запозичить у своїх французьких колег – його побудують на одній теліжці з Renault Captur. Це дасть можливість оснащувати автомобіль гібридними силовими установками.

Безпосередньо Duster може отримати гібридну силову установку, до складу якої входить тяговий електромотор, п'ятиступінчастий автомат, стартер-генератор і атмосферний агрегат об'ємом 1,6 літра.

Віддача такої установки становить 160 кінських сил. А батарея ємністю 9,8 кіловат-години дозволяє проїхати виключно на електротязі до 50 кілометрів (за циклом WLTP).

Renault Duster входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.