  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Такий вигляд може мати новий Duster - Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Такий вигляд може мати новий Duster
    Зображення: Autocar

    Renault Duster – найбільш популярний бюджетний кросовер в Україні – отримає абсолютно нову платформу та електрифіковані силові установки

    В групі Renault працюють над новим поколінням нового Duster, який є найбільш популярним бюджетним кросовером в Україні. Новинка отримає новий дизайн, переїде на сучасну платформу, а лінійку моторів можуть поповнити електрифіковані силові установки. Про це в інтерв’ю виданню Autocar розказав Жюльєн Феррі, який відповідає за розробку новинки.

    Отже, скоріш за все, зовнішньо новий «Дастер» буде схожий на іншу новинку виробника – Ducia Bigster. Це найбільший кросовер марки, який дебютував зовсім недавно.

    А це означає, що Duster наступного покоління може отримати незвичну передню та задню оптику у формі латинської Y. В цілому автомобіль виглядатиме більш брутально.

    Платформу кросовер запозичить у своїх французьких колег – його побудують на одній теліжці з Renault Captur. Це дасть можливість оснащувати автомобіль гібридними силовими установками.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально
    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально

    Безпосередньо Duster може отримати гібридну силову установку, до складу якої входить тяговий електромотор, п'ятиступінчастий автомат, стартер-генератор і атмосферний агрегат об'ємом 1,6 літра.

    Віддача такої установки становить 160 кінських сил. А батарея ємністю 9,8 кіловат-години дозволяє проїхати виключно на електротязі до 50 кілометрів (за циклом WLTP).

    Renault Duster входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.

    Читайте також:

    Теги: кросовери Renault Duster
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Не впізнати: улюблений бюджетний кросовер українців зміниться кардинально