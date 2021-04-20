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    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер

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    Toyota bZ4X - Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota bZ4X
    Фото з відкритих джерел

    Японська Toyota презентувала електромобіль, який розроблявся у партнерстві з Subaru

    Toyota презентувала свій перший електричний кросовер – bZ4X. Звісно, що хтось може зауважити: у компанії вже була електрична версія RAV4. Але це біло несерйозно та недовго. Цього ж разу японці серйозно підійшли до справи.

    Toyota bZ4X, який поки що є концептом, розроблено в співпраці з Subaru. Двомоторний кросовер став першим в лінійці bZ, в яку в найближчі чотири роки увійдуть сім електрокарів.

    Абревіатура bZ в назві концепта розшифровується як beyond Zero – «за межами нуля». А 4X вказує на наявність повного приводу. В основі кроссовера лежить «тойотівська» архітектура. А за силову установку відповідала Subaru.

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    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер
    Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер

    До її складу входять два електромотора – по одному на кожній з осей. Їх віддачу не названо. Не розкривають в компанії ані ємність батареї, ані запас ходу.

    В салоні Toyota bZ4X встановлено Y-подібний штурвал замість традиційного керма. Причому вперше в галузі з колесами він пов'язаний «по дротах». За ним височіє віртуальна панель приладів, а по центру розташований широкоформатний екран мультимедійної системи.

    У Toyota відзначають просторий салон кросовера, який по комфорту «не поступається седанам D-класу».

    Теги: Toyota
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