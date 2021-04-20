Toyota показала, яким буде її перший електричний кросовер

Японська Toyota презентувала електромобіль, який розроблявся у партнерстві з Subaru

Toyota презентувала свій перший електричний кросовер – bZ4X. Звісно, що хтось може зауважити: у компанії вже була електрична версія RAV4. Але це біло несерйозно та недовго. Цього ж разу японці серйозно підійшли до справи.

Toyota bZ4X, який поки що є концептом, розроблено в співпраці з Subaru. Двомоторний кросовер став першим в лінійці bZ, в яку в найближчі чотири роки увійдуть сім електрокарів.

Абревіатура bZ в назві концепта розшифровується як beyond Zero – «за межами нуля». А 4X вказує на наявність повного приводу. В основі кроссовера лежить «тойотівська» архітектура. А за силову установку відповідала Subaru.

До її складу входять два електромотора – по одному на кожній з осей. Їх віддачу не названо. Не розкривають в компанії ані ємність батареї, ані запас ходу.

В салоні Toyota bZ4X встановлено Y-подібний штурвал замість традиційного керма. Причому вперше в галузі з колесами він пов'язаний «по дротах». За ним височіє віртуальна панель приладів, а по центру розташований широкоформатний екран мультимедійної системи.

У Toyota відзначають просторий салон кросовера, який по комфорту «не поступається седанам D-класу».