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    Названо найпопулярніший вживаний автомобіль в Україні у травні

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    Renault Megane 2017 - Названо найпопулярніший вживаний автомобіль в Україні у травні
    Renault Megane 2017
    Фото з відкритих джерел

    Яка модель автомобіля найбільше користувалася попитом в Україні на ринку вживаних автомобілів

    В травні 2021 року першу реєстрацію в Україні отримали 33,2 тисячі вживаних автомобілів. Про це свідчить статистика від «Укравтопрому». В цілому ринок автомобільного секонд-хенду зріс на 8%.

    Найпопулярнішою моделлю травня став Renault Megane, який обрали більше 2 тисяч українців.

    Що стосується брендів, то найбільш популярною маркою серед розмитнених вживаних автомобілів залишається Volkswagen. За місяць українці поставили на облік 5,6 тисяч «фольців», які було привезено з-за кордону.

    На другому місці Ford з показником 3,2 тисячі автомобілів.

    Третьою за популярністю стала Renault з результатом майже 3 тисячі авто.

    Автомобілі Skoda показали четвертий результат, їх придбали 2,6 тисячі автомобілістів.

    Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 1,9 тисяч українських номерів.

    Зростає попит в Україні і на нові автомобілі. Минулого місяця українці купили 8,5 тисяч нових авто – на 43% більше ніж минулого року. Ба більше: це кращий травневий результат з 2013 року, тобто з початку російської агресії в Криму та на Донбасі, яка призвела до девальвації гривні і суттєвого подорожчання автомобілів.

    Автомобілі яких марок українці найчастіше купували в травні – дивіться за цим посиланням.

    Теги: Volkswagen Renault Skoda авторинок
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    Названо найпопулярніший вживаний автомобіль в Україні у травні