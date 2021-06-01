  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україні стрімко зростають продажі нових автомобілів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шоурум Toyota - В Україні стрімко зростають продажі нових автомобілів
    Шоурум Toyota
    Фото з відкритих джерел

    В травні українці купили 8,5 тисяч нових автомобілів – це кращий травневий результат з початку російської агресії

    В Україні стрімко зростає попит на нові автомобілі. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За її даними, минулого місяця українці купили 8,5 тисяч автомобілів – на 43% більше ніж минулого року.

    Ба більше: це кращий травневий результат з 2013 року, тобто з початку російської агресії в Криму та на Донбасі, яка призвела до девальвації гривні і суттєвого подорожчання автомобілів.

    Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У травні свої перші реєстраційні номери отримали 1122 машини японської марки. Свій результат річної давності «Тойота» поліпшила на 9% відсотків.

    Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем минулого року збільшився на чверть до 1067 шт.

    На третьому місці Kia, що реалізувала 629 машин, при цьому на 6% відставши від свого торішнього результату.

    З більш ніж двократним ростом четверту позицію зайняла Skoda – 624 авто.

    Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 415 авто і зростання у 2,6 рази.

    Також до ТОП-10 травневого ринку увійшли:

    • Chery – 411 шт. (+240%);
    • Hyundai – 409 шт. (+62%);
    • Volkswagen – 393 шт. (+438%);
    • Mazda – 345 шт. (+65%);
    • Peugeot – 340 шт. (+74%).
    Теги: Chery Hyundai Volkswagen Renault Toyota Kia Skoda Nissan авторинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні стрімко зростають продажі нових автомобілів