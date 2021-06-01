В Україні стрімко зростають продажі нових автомобілів

В травні українці купили 8,5 тисяч нових автомобілів – це кращий травневий результат з початку російської агресії

В Україні стрімко зростає попит на нові автомобілі. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За її даними, минулого місяця українці купили 8,5 тисяч автомобілів – на 43% більше ніж минулого року.

Ба більше: це кращий травневий результат з 2013 року, тобто з початку російської агресії в Криму та на Донбасі, яка призвела до девальвації гривні і суттєвого подорожчання автомобілів.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У травні свої перші реєстраційні номери отримали 1122 машини японської марки. Свій результат річної давності «Тойота» поліпшила на 9% відсотків.

Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем минулого року збільшився на чверть до 1067 шт.

На третьому місці Kia, що реалізувала 629 машин, при цьому на 6% відставши від свого торішнього результату.

З більш ніж двократним ростом четверту позицію зайняла Skoda – 624 авто.

Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 415 авто і зростання у 2,6 рази.

Також до ТОП-10 травневого ринку увійшли: