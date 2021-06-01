В Україні стрімко зростають продажі нових автомобілів
В травні українці купили 8,5 тисяч нових автомобілів – це кращий травневий результат з початку російської агресії
В Україні стрімко зростає попит на нові автомобілі. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За її даними, минулого місяця українці купили 8,5 тисяч автомобілів – на 43% більше ніж минулого року.
Ба більше: це кращий травневий результат з 2013 року, тобто з початку російської агресії в Криму та на Донбасі, яка призвела до девальвації гривні і суттєвого подорожчання автомобілів.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У травні свої перші реєстраційні номери отримали 1122 машини японської марки. Свій результат річної давності «Тойота» поліпшила на 9% відсотків.
Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем минулого року збільшився на чверть до 1067 шт.
На третьому місці Kia, що реалізувала 629 машин, при цьому на 6% відставши від свого торішнього результату.
З більш ніж двократним ростом четверту позицію зайняла Skoda – 624 авто.
Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 415 авто і зростання у 2,6 рази.
Також до ТОП-10 травневого ринку увійшли:
- Chery – 411 шт. (+240%);
- Hyundai – 409 шт. (+62%);
- Volkswagen – 393 шт. (+438%);
- Mazda – 345 шт. (+65%);
- Peugeot – 340 шт. (+74%).