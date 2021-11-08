Німці привезли в Україну кросовер зі «спортивним» дизайном (фото)

В Україні дебютувала спеціальна версія кросовера Opel Mokka. Його стилізовано під спортивний автомобіль

Німецький Opel привіз в Україну спеціальну версію свого кросовера Mokka – GS Line. Такий кросовер відрізняють:

червона лінія по кромці контрастного даху;

червоні ободи колісних дисків;

чорні радіаторні грати замість хромованої.

У салоні є особлива тканинна оббивка передніх сидінь, червоний декор на передній панелі та чорна стеля. А контрастний чорний дах може бути доповнено чорним капотом.

Під капотом – 1,2-літровий бензиновий турбомотор, який видає 130 кінських сил та 230 Нм обертального моменту. Двигун працює разом з 8-діапазонним «автоматом».

Також Mokka GS Line отримала додаткове обладнання. Наприклад, матричні фари, які мають індивідуальні налаштування світла під різні умови руху, помічника далекого світла та функцію поворотного світла.

Також розширено пакет безпеки:

система екстреного гальмування в місті;

адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go;

система розпізнавання втоми водія.

У салоні встановлений 12-дюймовий дисплей цифрової панелі приладів і мультимедійна система з 10-дюймовим тачскріном.