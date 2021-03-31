Що станеться з двигуном, якщо замість олії залити колу: експеримент

Автомобільний двигун здатний працювати на колі, проте час його експлуатації «значно скоротиться»

Українські блогери з’ясували, чи буде працювати двигун автомобіля, якщо в нього замість моторної олії залити «Кока-Колу»

Українські блогери з каналу DreamCar вирішили перевірити, що станеться з двигуном автомобіля, якщо замість моторної олії залити «Кока-Колу».

Для проведення експерименту автори каналу купили в магазині п'ять літрів газованої води. Відправившись в автосервіс, ентузіасти злили моторне масло і використовували чотири літри напою в якості «заправки» двигуна Opel Manta.

Після заправки «дослідники» виїхали на майданчик біля автосервісу і почали накручувати «п'ятаки».

Майже через чотири хвилини Opel Manta заглух. Ентузіастам вдалося знову реанімувати мотор. Однак на довго двигуна не вистачило. На шостій хвилині експерименту з-під капота «Опеля» повалив дим.

Автори відео долили в двигун останній літр коли, після чого спробували завести автомобіль з «штовхача». Зрозумівши, що агрегат отримав значні пошкодження, автори ролика вирушили назад на СТО, щоб подивитися, що сталося з мотором.

Виявилось, що в багатьох місцях перегрітого агрегату утворилися тріщини, дірки, а деякі елементи і зовсім відвалилися. Автори відео зробили висновок, що автомобільний двигун здатний працювати на колі, проте час його експлуатації «значно скоротиться».