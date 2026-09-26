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У Тернополі собака покусав велосипедистку. Суд ухвалив несподіване рішення щодо тварини та її власника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Тернополі собака покусав велосипедистку. Суд ухвалив несподіване рішення щодо тварини та її власника
Жидачівський районний суд Львівщини постановив, що власник собаки порушив правила утримання домашніх тварин
фото з відкритих джерел

Власник собаки на судове засідання не прийшов, хоча був належним чином повідомлений про дату і місце розгляду справи

Жидачівський районний суд Львівщини оштрафував мешканця Ходорова та конфіскував його собаку, який вкусив велосипедистку. Жінка отримала відкриту рану ноги, її госпіталізуали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як ідеться у постанові суду, 12 серпня 2026 року близько 13:00 на одній із вулиць Ходорова чорний із білою плямою собака, що належить Назару Стегніцькому, напав на жінку, яка їхала вулицею на велосипеді, та вкусив її.

Правоохоронці отримали повідомлення про напад. Потерпіла звернулася до Ходорівської міської лікарні, де медики діагностували у неї відкриту рану лівої гомілки від укусу собаки. Жінку госпіталізували до хірургічного відділення.

Власник собаки на судове засідання не прийшов, хоча був належним чином повідомлений про дату і місце розгляду справи. Причин неявки він не повідомив, тому суд розглянув справу без нього.

Жидачівський районний суд Львівщини постановив, що Назар Стегніцький порушив правила утримання домашніх тварин, оскільки його собака перебував у громадському місці без повідця та намордника, що призвело до травмування людини. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 154 КУпАП – порушення правил утримання собак і котів, яке спричинило шкоду здоров'ю людини.

Суд призначив власнику собаки 2,5 тис. грн штрафу та конфіскував тварину. Також він має сплатити 665,60 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів з моменту її проголошення.

Раніше учені з’ясували, що війна в Україні запустила зворотну еволюцію собак. За короткий, за історичними мірками, період колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який залишив свого собаку зачиненим на балконі у спекотний день. Тварина загинула від тривалого перебування під прямими сонячними променями. 

 

 

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Теги: напад тварини жінка правила Львівщина

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