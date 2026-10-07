У Житомирі 18-річний хлопець переплутав двері з шахтою ліфта та зірвався вниз

Юнак уперше перебував у недобудові та допомагав знайомому переносити будматеріали

У Житомирі 18-річний хлопець упав у шахту ліфта в недобудованому будинку та дістав численні травми. Юнака госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Житомирської області.

Інцидент стався 6 жовтня близько 14:50 у недобудові на проспекті Миру. На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередніми даними, хлопець допомагав знайомому піднімати будівельні матеріали на четвертий поверх. У цьому будинку він перебував уперше.

За словами очевидців, юнак переплутав дверний отвір у квартирі з прорізом до шахти ліфта, ступив туди та зірвався вниз.

18-річний хлопець упав у шахту ліфта в недобудованому будинку в Житомирі фото: Національна поліція України

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Правоохоронці встановлюють причини та всі обставини події.

Нагадаємо, у січні 2026 року компанія молодиків під алкогольним сп’янінням вирішила аварійно зупинити ліфт у Львові. Один із юнаків провалився у шахту, намагаючись самотужки вибратися з кабіни. Хлопця 2007 року народження дістали рятувальники і передали медикам швидкої допомоги із переломами.

Раніше, у березні 2025 року в Києві чоловік упав у шахту ліфта з дев'ятого поверху. Він зачепився за троси на рівні четвертого поверху, де й дочекався рятувальників, які допомогли йому вибратися та передали медикам.