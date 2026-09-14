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Поліція затримала колишнього хлопця Гейден Панеттьєр – ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Брайан Гікерсон пригадав про смерть Гейден Панеттьєр під час затримання
колаж: glavcom.ua

Брайан Гікерсон та його брат влаштували бійку

Колишнього хлопця акторки Гейден Панеттьєр, Брайана Гікерсона, який був з акторкою в день її смерті, затримала поліція. Правоохоронці Південної Кароліни надягли кайданки на чоловіка після виклику до місцевого бару. Про це пише «Главком» із посиланням на Tмz.

Так, Брайан Гікерсон зі своїм братом Заком відпочивав у барі, чоловіки вживали алкоголь. Зрештою між ними та іншими відвідувачами стався словесний конфлікт та переріс у сварку.

Колишнього хлопця акторки Гейден Панеттьєр, Брайана Гікерсона затримала поліція
Колишнього хлопця акторки Гейден Панеттьєр, Брайана Гікерсона затримала поліція
фото: кадр з відео

Згодом на місце подій прибули поліціянти та затримали Брайана Гікерсона, одягнувши на нього кайданки. У мережі зʼявилися кадри, як Гікерсон сидить на землі з кровʼю на обличчі, а поруч із ним стоять правоохоронці.

Поліція затримала колишнього хлопця Гейден Панеттьєр
Поліція затримала колишнього хлопця Гейден Панеттьєр
фото: кадр з відео

У цей момент він звинувачував поліцію у розголошенні подробиць смерті Гейден Панеттьєр. Врешті колишнього хлопця акторки та його брата затримали через порушення громадського порядку. Зазначається, що Зак Гікерсон також був затриманий.

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Офіційну причину смерті акторки наразі не оголошували.

Як відомо, непритомною Гейден Панеттьєр знайшов її колишній хлопець Браян Гікерсон, з яким вони відновили спілкування. Брат чоловіка, Зак Гікерсон, розповів, що вони намагалися врятувати акторку після того, як знайшли її непритомною. За словами Зака Гікерсона, він не міг зв'язатися ані з Панеттьєр, ані зі своїм братом, тому вирішив приїхати до будинку. Зак знав код для входу до будівлі, однак не мав коду від дверей квартири. Він почав голосно стукати, після чого прокинувся Браян. Згодом чоловіки спробували розбудити Панеттьєр, щоб покликати її на обід, однак зрозуміли, що вона непритомна.

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Теги: Гайден Панеттьєрі поліція бійка

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