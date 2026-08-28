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Довга дорога з дітьми: що в автомобілі справді працює на комфорт пасажирів

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Довга дорога з дітьми: що в автомобілі справді працює на комфорт пасажирів

Для оцінки можливостей сімейного кросовера для тривалих поїздок, слід зважати на компонування салону

Діти чутливіші за дорослих до температури в салоні, частіше потребують доступу до заряджання гаджетів і швидше втомлюються від обмеженого простору. Саме тому під час вибору автомобіля для сімейних подорожей важливі ергономіка салону, зонування мікроклімату та набір електронних асистентів. На прикладі нового Škoda Kodiaq розглянемо конкретні технічні рішення, від яких залежить комфорт пасажирів на довгих дистанціях.

Простір салону та комфорт дітей під час довгої поїздки

Щоб оцінити можливості сімейного кросовера для тривалих поїздок, слід зважати на компонування салону. Колісна база Kodiaq 2791 мм забезпечує рівномірний розподіл простору між трьома рядами сидінь у конфігурації 2–3–2. Третій ряд отримав додаткові 15 мм простору на рівні голови порівняно з попереднім поколінням – для дітей шкільного та підліткового віку це достатній запас на середніх і довгих дистанціях.

Передні сидіння Ergo із сертифікатом AGR (Healthy Back Campaign) розроблені з урахуванням анатомії спини. Залежно від комплектації, передбачено підігрів та охолодження сидінь. Додатково доступна опція пневматичного масажу з кількома режимами та ступенями інтенсивності. Це суттєво знижує втому водія під час тривалого перебування за кермом. 

Варіативність багажного відділення, яку розкриває детальний огляд характеристик Kodiaq, також впливає на зручність сімейних поїздок. За повного завантаження всіх семи місць залишаються 340 л – достатньо для дитячого візка та дорожніх речей. У п'ятимісній конфігурації зі складеним третім рядом об'єм зростає до 910 л, а за складених спинок другого та третього рядів – до 2035 л. Така трансформація дозволяє адаптувати автомобіль під конкретний сценарій поїздки.

Клімат-контроль і мікроклімат у салоні

Підтримання стабільної температури під час довгої поїздки з дітьми потребує зонального регулювання. У Kodiaq, залежно від комплектації, передбачена тризонна система кондиціювання Climatronic з окремими органами керування у задній частині салону. Пасажири другого ряду отримують можливість самостійно налаштовувати температуру та інтенсивність повітряного потоку.

Панорамний двосекційний люк у даху з електроприводом пропускає сонячне світло, водночас блокуючи ультрафіолетові промені завдяки тонованому склу. Для захисту від перегріву в спекотну погоду передбачена сонцезахисна шторка з електроприводом. Це особливо актуально для маленьких пасажирів, чутливих до прямого сонячного проміння.

Мультимедіа, заряджання гаджетів та організація простору

Kodiaq оснащений бездротовим зарядним пристроєм для двох смартфонів потужністю 15 Вт кожний з функцією вентиляції для запобігання перегріву пристроїв. 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto, а стандартна 10-дюймова віртуальна панель приладів (Virtual Cockpit) виводить навігаційну інформацію перед очима водія.

Центральна консоль розвантажена завдяки переміщенню важеля селектора на підкермовий перемикач (праворуч), що звільняє додатковий простір для зберігання речей. Регулятори Škoda Smart Dial поєднують тактильне керування із сенсорним екраном – дисплеї на регуляторах дозволяють обирати потрібну функцію або зчитувати інформацію, а тактильні елементи — задавати температуру, гучність, швидкість обертання вентилятора та інші параметри без відволікання від дороги. 

Довга дорога з дітьми: що в автомобілі справді працює на комфорт пасажирів фото 1

Системи безпеки та допомоги водієві

Дорога з дітьми в салоні підвищує вимоги до електронних асистентів. Комплекс систем допомоги під час руху в Kodiaq охоплює кілька напрямів:

превентивний адаптивний круїз-контроль (PACC), який прогнозує дорожні умови на 1–2 км уперед за даними радара, камери, GPS та навігаційної карти;
адаптивна система підтримання смуги руху з контролем через кермо з функцією ємнісного визначення;
система допомоги на поворотах та перехресті, що використовує передні датчики для виявлення зустрічних транспортних засобів та велосипедистів;
система допомоги під час виходу з припаркованого автомобіля, яка контролює простір позаду за допомогою радарів ближнього/заднього радіуса дії.

Електронний замок безпеки для дітей запобігає випадковому відчиненню дверей зсередини, що критично під час зупинок на узбіччі або на паркуванні.

Тривала поїздка з дітьми перевіряє автомобіль за декількома характеристиками – від запасу простору на кожному ряді до швидкості реакції електронних асистентів у нештатній ситуації. Ергономіка сидінь, зонований клімат-контроль, продумана система заряджання пристроїв та комплекс превентивних систем безпеки формують середовище, в якому і діти, і дорослі зберігають спокій протягом усього маршруту. Škoda Kodiaq поєднує ці можливості в одній моделі, що робить його обґрунтованим вибором для сімей, які регулярно долають великі відстані. 

*Зазначені функції та обладнання можуть бути доступними як додаткові опції та не входити до стандартної комплектації. Детальну інформацію щодо комплектацій та опцій перевіряйте на офіційному сайті skoda-auto.ua

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Теги: автомобіль кросовери Skoda Skoda Karoq

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