Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля

Розсекречено російський позашляховик, побудований на одній платформі з катафалком Володимира Путіна

В Росії розсекретили перший вітчизняний люксовий позашляховик – Aurus Komendant. Його побудовано на одній платформі з іншою новинкою – катафалком Aurus, який ще називають катафалком Володимира Путіна, адже автомобілі цієї марки створювали спеціально для російського диктатора.

За розмірами Aurus Komendant трохи більший за найдорожчий серійний кросовер у світі – Rolls-Royce Cullinan. Хоча, звісно, що з точки зору якості та технологічності ці моделі порівнювати некоректно.

«Комендант» має суцільнометалевий кузов, що пристосований під монтаж броні.

Новинка отримає пневматичну підвіску. А перемикати передачі можна буде підкермовими пелюстками.

У списку обладнання – автоматизована система допомоги водієві. Тобто позашляховик буде оснащено автопілотом. Проте про його рівень автономності інформації немає.

Салон розрахований лише на чотирьох осіб.

Під капотом – гібридна силова установка на базі бензинового мотору об’ємом 4,4 літра, який видає майже 600 кінських сил. Двигун працює в парі з дев’ятиступінчастим «автоматом».

Минулого року біля Кремля вдалося сфотографувати катафалк Путіна. Який вигляд він має дивіться за цим посиланням.