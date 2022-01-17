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    Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля

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    Перший російський люксовий позашляховик Aurus Komendant - Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля
    Перший російський люксовий позашляховик Aurus Komendant
    фото з відкритих джерел

    Розсекречено російський позашляховик, побудований на одній платформі з катафалком Володимира Путіна

    В Росії розсекретили перший вітчизняний люксовий позашляховик – Aurus Komendant. Його побудовано на одній платформі з іншою новинкою – катафалком Aurus, який ще називають катафалком Володимира Путіна, адже автомобілі цієї марки створювали спеціально для російського диктатора.

    За розмірами Aurus Komendant трохи більший за найдорожчий серійний кросовер у світі – Rolls-Royce Cullinan. Хоча, звісно, що з точки зору якості та технологічності ці моделі порівнювати некоректно.

    «Комендант» має суцільнометалевий кузов, що пристосований під монтаж броні.

    Новинка отримає пневматичну підвіску. А перемикати передачі можна буде підкермовими пелюстками.

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    Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля
    Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля
    Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля

    У списку обладнання – автоматизована система допомоги водієві. Тобто позашляховик буде оснащено автопілотом. Проте про його рівень автономності інформації немає.

    Салон розрахований лише на чотирьох осіб.

    Під капотом – гібридна силова установка на базі бензинового мотору об’ємом 4,4 літра, який видає майже 600 кінських сил. Двигун працює в парі з дев’ятиступінчастим «автоматом».

    Минулого року біля Кремля вдалося сфотографувати катафалк Путіна. Який вигляд він має дивіться за цим посиланням.

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    Теги: кросовери
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    Катафалк Путіна отримав «побратима». Розсекречено новий автомобіль Кремля