Гендиректор Audi хоче заборонити видобуток нафти

Автовиробник вважає викопне паливо головною причиною зміни клімату

Генеральний директор німецького автовиробника Audi Маркус Дюсманн назвав головною причиною зміни клімату видобуток нафти. Домагатися припинення видобутку викопного палива топменеджер буде всіма законними методами. Про це повідомляє Motor.

«До зміни клімату призводить викопне паливо. Рано чи пізно це потрібно припинити. Ми потребуємо суспільства, яке в майбутньому стане вільним від копалин», – заявив він.

У Audi впевнені, що такими методами сприяють популяризації електромобілів.

Хоча в компанії не заперечують, що до повного переходу бренду на електротягу залишилося понад десять років.

Випуск машин із двигунами внутрішнього згоряння Audi припинить до 2033 року, глобальна електрифікація модельної лінійки почнеться у 2026 році. Саме з цього року компанія всі свої нові моделі буде оснащувати виключно електричною силовою установкою.

Нагадаємо, нещодавно на саміті з клімату COP26 у Глазго затвердили підсумкову угоду, в якій змінили формулювання з «відмови від вугільної енергетики» до «поетапного скорочення».

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