Популярна в Україні корейська марка підготувала великий електромобіль (фото)

У лінійці корейської Kia незабаром з’явиться великий електричний кросовер EV9

Корейська Kia показала майбутній електричний флагман свого модельного ряду зовні та всередині, хоча поки що лише на ескізах.

Під час презентації головний дизайнер Kia Карім Хабіб сказав, що в концепції EV9 будуть використовуватися перероблені матеріали оздоблення, включаючи «веганську» шкіру – тобто синтетичний шкірозамінник.

Також інтер’єр кросовера матиме «гнучкий простір для відпочинку», що може означати вишукані поворотні сидіння.

Концепт EV9 дебютує 17 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. Саме там дебютує споріднений концепт Hyundai Ioniq 7.

Обидва електромобіля базуються на одній платформі. І, швидше за все, будуть оснащені двома електромоторами сумарною потужністю до 589 кінських сил.

Що стосується батарей, то на новинках їх ємність повинна досягати 100 кіловат-годин, що може забезпечити запас ходу до 500 км (за циклом WLTP).