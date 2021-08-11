Корейці показали електричний позашляховик (фото)

Kia презентувала позашляхову версію електричного кросовера Soul EV

Британське відділення корейської Kia представило новий концепт Soul EV Boardmasters Edition. Це позашляховик на базі електричного кросовера.

Електричний концепт був зроблений на підтримку фестивалю серфінгу і музики Boardmasters, який проводиться на берегах британського містечка Корнуолла з 11 по 15 серпня.

Зовні машину можна легко відрізнити від звичайного кросовера по збільшеному до 310 мм дорожнього просвіту, позашляховим колесам і багажнику для серфінгу на даху зі світлодіодними ліхтарями.

Крім того, Soul EV Boardmasters Edition пофарбований в синій колір з білими вставками і оснащений невеликою сонячною батареєю на даху.

У салоні моделі відбулися не менші зміни. Задній ряд прибрали, а підлогу застелили натуральним деревом.

Машина отримала задню незалежну підвіску, яку ніколи не встановлювали на Soul. На електричну Hyundai Kona, яка побудована на тій самій платформі, така підвіска встановлюється на додачу з повним приводом. Однак позашляховий Soul, схоже, його не отримав. Машина оснащується єдиним електродвигуном на передній осі, який видає 204 кінських сили і 395 Нм крутного моменту.

Силову установку живить батарея ємністю в 64 кіловат-годин. Запас ходу не повідомляється, але в відділенні Kia UK жартують, що «зміни, які ми внесли, напевно вплинуть на офіційну 450-кілометрову дальність пробігу».