Презентовано перший ліванський електромобіль

В Лівані будуть випускати електромобіль власної розробки. Новинка коштуватиме

В Лівані презентували Quds Rise – перший електромобіль, розроблений в країні. У продажу новинка має з’явитися до кінця 2021 року. Він коштуватиме близько 30 тисяч доларів.

За ці гроші покупці отримають двомісний електромобіль. Є мультимедіа з сенсорним дисплеєм діагоналлю 15,9 дюйма. Шасі виготовлено з алюмінію, до якого прикручені зовнішні панелі зі склопластику. Колеса - 18-дюймові.

На вибір запропонують сім кольорів кузова і шість варіантів оформлення салону.

Quds Rise

Фальш-решітка радіатора Quds Rise за формою нагадує Купол Скелі, мусульманське святилище і один з ранніх пам'яток ісламської архітектури. На прототипі цей елемент навіть забарвлений в золотистий колір.

Рушить електромобіль мотор потужністю 160 кінських сил. Він живиться від батареї на 50 кіловат-годин. З місця до «сотні» Quds Rise розганяється за п'ять секунд і проїжджає на одній зарядці до 450 кілометрів.

Максимальна швидкість складає всього 165 кілометрів на годину.

Розробкою Quds Rise займалася фірма EV Electra, заснована чотири роки тому палестинським бізнесменом ліванського походження Джихадом Мухаммедом. У розділі «Контакти» на сайті компанії вказано, що у неї є офіси в Лондоні, Монреалі і Ларнаці.