Переговори без зради й дива: що чекає Україну далі

Тепер тривалість війни залежить від віри Путіна в обіцянки генералів

Якщо коротко підсумувати результати переговорів, то вони завершилися ідеальним збігом із прогнозами прагматиків. Ніхто нас не зрадив. Ніхто не змушував Україну капітулювати, вимагаючи виведення військ з території Донецької області чи чогось подібного. Тож прихильники зради даремно всіх лякали.

Водночас і оптимісти даремно на щось розраховували. Дива не сталося і статися не могло. Просто зустрілися, поговорили й розійшлися. Учасники переговорів констатували, що мир потрібен усім. Просто всім він потрібен на різних умовах. Наразі немає такого сценарію, який влаштував би Україну й Росію одночасно. Отже, війна триває. До зміни умов.

Як можуть змінитися умови? Давайте не розглядати сценарії з «чорним лебедем», це те саме, що планувати сімейний бюджет, розраховуючи на виграш у лотерею. Успіхів на фронті у росіян немає. Ніде. Заштрики та розповіді пропаганди про захоплений Куп’янськ існують поза реальністю. І не буде. Навіть ймовірна мобілізація після виборів наприкінці вересня принципово нічого не змінить.

Поки що їм вдається лише тероризувати цивільне населення обстрілами. Ми теж не залишаємося в боргу – друга хвиля ударів по НПЗ швидко повернула черги на заправки, а далі буде тільки гірше. Окупанти нарощують виробництво дронів. Ми терміново готуємо нове покоління перехоплювачів. І теж нарощуємо виробництво дронів – однією обороною війну не виграти.

Схоже, що Путін твердо сподівається до 1 січня окупувати всю Донецьку область і виходити на переговори з цієї позиції. Шансів на це, судячи з загальної картини, небагато. Заява про захоплення Святогорська – брехня, навіть російська пропаганда це спростовує. Від Лимана довелося відступити під ударами ЗСУ.

Отже, він повозиться до кінця зими, і якщо економіка й надалі валитися – піде на переговори з тим, що є. Навесні. Єдина умова, яку він висуне, – зберегти обличчя. А пропаганда потім уже розповість про велику перемогу над страшним НАТО. Тривалість війни тепер залежить виключно від того, наскільки Путін вірить обіцянкам своїх генералів. Але реальність все одно виявиться сильнішою...