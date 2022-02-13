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    Стартували продажі найдорожчої моделі Skoda. Чи варто чекати в Україні?

    В Європі стартували продажі найдорожчого автомобіля Skoda - Стартували продажі найдорожчої моделі Skoda. Чи варто чекати в Україні?
    В Європі стартували продажі найдорожчого автомобіля Skoda
    фото з відкритих джерел

    В Європі стартували продажі електричного кросовера з купеподібним кузовом – Skoda Enyaq Coupe iV RS

    В Європі розпочалися продажі найдорожчого чеського автомобіля. Ним став електричний кросовер з кузовом в стилі купе – Skoda Enyaq Coupe iV RS. Коштує такий автомобіль більш ніж $70 тис. Це майже 2 млн грн.

    Що відомо про новинку

    У кросовера два електромотори з комбінованою віддачею 306 кінських сил і батарея ємністю 82 кіловат-години, що забезпечують розгін до сотні за 6,5 секунди.

    В базі Enyaq Coupe iV RS оснащений 20-дюймовими колесами та заниженою спортивною підвіскою. А електронний обмежувач швидкості встановлено на позначці 180 кілометрів на годину.

    Enyaq Coupe iV продаватиметься у чотирьох виконаннях. Версія з індексом 60 отримає одномоторну установку потужністю 179 сил, батарею ємністю 62 кіловат-години та задній привід.

    Модифікації 80 iV має 204-сильний електромотор у парі з батареєю на 82 кіловат-години, і саме такий позашляховик найбільш далекобійний — 545 кілометрів.

    Повнопривідних версій дві:

    • Enyaq Coupe iV 80x;
    • Enyaq Coupe iV vRS.

    Чи варто чекати в Україні

    Skoda не поспішає везти свої електричні новинки до України. Але наприкінці 2021 року чехи все ж таки привезли на сертифікацію базову версію Skoda Enyaq. Офіційної презентації новинки на українському ринку ще не було. Але перші огляди від українських блогерів вже з’явилися.

    Тож не виключено, що у найближчому майбутньому в українських автосалонах з’явиться у топова версія кросовера – Enyaq Coupe iV RS. Хоча, скоріш за все, її возитимуть під замовлення, адже за $70 тис. можна купити більш «статусний» електромобіль.

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    Теги: Електромобілі кросовери Skoda Skoda Enyaq iV
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    Стартували продажі найдорожчої моделі Skoda. Чи варто чекати в Україні?