Стартували продажі найдорожчої моделі Skoda. Чи варто чекати в Україні?

В Європі стартували продажі електричного кросовера з купеподібним кузовом – Skoda Enyaq Coupe iV RS

В Європі розпочалися продажі найдорожчого чеського автомобіля. Ним став електричний кросовер з кузовом в стилі купе – Skoda Enyaq Coupe iV RS. Коштує такий автомобіль більш ніж $70 тис. Це майже 2 млн грн.

Що відомо про новинку

У кросовера два електромотори з комбінованою віддачею 306 кінських сил і батарея ємністю 82 кіловат-години, що забезпечують розгін до сотні за 6,5 секунди.

В базі Enyaq Coupe iV RS оснащений 20-дюймовими колесами та заниженою спортивною підвіскою. А електронний обмежувач швидкості встановлено на позначці 180 кілометрів на годину.

Enyaq Coupe iV продаватиметься у чотирьох виконаннях. Версія з індексом 60 отримає одномоторну установку потужністю 179 сил, батарею ємністю 62 кіловат-години та задній привід.

Модифікації 80 iV має 204-сильний електромотор у парі з батареєю на 82 кіловат-години, і саме такий позашляховик найбільш далекобійний — 545 кілометрів.

Повнопривідних версій дві:

Enyaq Coupe iV 80x;

Enyaq Coupe iV vRS.

Чи варто чекати в Україні

Skoda не поспішає везти свої електричні новинки до України. Але наприкінці 2021 року чехи все ж таки привезли на сертифікацію базову версію Skoda Enyaq. Офіційної презентації новинки на українському ринку ще не було. Але перші огляди від українських блогерів вже з’явилися.

Тож не виключено, що у найближчому майбутньому в українських автосалонах з’явиться у топова версія кросовера – Enyaq Coupe iV RS. Хоча, скоріш за все, її возитимуть під замовлення, адже за $70 тис. можна купити більш «статусний» електромобіль.