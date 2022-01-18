В Україні «засвітили» новий електромобіль до прем’єри (відео)

Цього року в Україні буде презентовано Skoda Enyaq – один з найпопулярніших електромобілів Європи

У 2022 році в Україні дебютує популярний електромобіль – кросовер Skoda Enyaq, який входить до десятки найбільш продаваних електрокарів Європи.

Поки що офіційної інформації про український дебют Enyaq немає. Проте перший екземпляр кросовера встиг засвітитися на тестах у українських блогерів. Саме цей екземпляр мав проходити місцеву сертифікацію.

Огляд електричного кросовера було опубліковано на українському Youtube-каналі You.Car.Drive. Автор каналу Дмитро Лаврик зазначив, що відео знімалося у грудні 2021 року. І на момент його публікації мають бути відомі ціни та комплектації. Однак у відео окремо зазначається, що, насправді, автомобіль ще офіційно не презентовано. Тож, фактично це перше знайомство українців з новинкою.

Enyaq iV – за великим рахунком, перша серійна електрична модель Skoda. До цього компанія пробувала запустити електричну версію маленького Skoda Citigo-e IV. Але модель швидко зняли з виробництва. Тож фактично її можна вважати пробним проєктом, який провалився.

Від 0 до 100 кілометрів на годину такий Skoda Enyaq iV розганяється за 8,5 секунди. Його максимальна швидкість становить 160 км/год.

Батарея має два варіанти ємності — 62 або 82 кіловат-години. Більш ємна забезпечує 535 кілометрів пробігу на одному заряді акумулятора.

Час швидкої зарядки батареї від 5 до 85% — 38 хвилин.

Об’єм багажного відділення — 585 літрів, при складених спинках задніх сидінь — 1710 літрів. Такого простору достатньо для розміщення кисневих балонів та іншого спеціального обладнання, необхідного для порятунку людських життів.