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    В Україні «засвітили» новий електромобіль до прем’єри (відео)

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    Електричний кросовер Skoda Enyaq скоро з'явиться в Україні - В Україні «засвітили» новий електромобіль до прем’єри (відео)
    Електричний кросовер Skoda Enyaq скоро з'явиться в Україні
    фото з відкритих джерел

    Цього року в Україні буде презентовано Skoda Enyaq – один з найпопулярніших електромобілів Європи

    У 2022 році в Україні дебютує популярний електромобіль – кросовер Skoda Enyaq, який входить до десятки найбільш продаваних електрокарів Європи.

    Поки що офіційної інформації про український дебют Enyaq немає. Проте перший екземпляр кросовера встиг засвітитися на тестах у українських блогерів. Саме цей екземпляр мав проходити місцеву сертифікацію.

    Огляд електричного кросовера було опубліковано на українському Youtube-каналі You.Car.Drive. Автор каналу Дмитро Лаврик зазначив, що відео знімалося у грудні 2021 року. І на момент його публікації мають бути відомі ціни та комплектації. Однак у відео окремо зазначається, що, насправді, автомобіль ще офіційно не презентовано. Тож, фактично це перше знайомство українців з новинкою.

    Enyaq iV – за великим рахунком, перша серійна електрична модель Skoda. До цього компанія пробувала запустити електричну версію маленького Skoda Citigo-e IV. Але модель швидко зняли з виробництва. Тож фактично її можна вважати пробним проєктом, який провалився.

    Від 0 до 100 кілометрів на годину такий Skoda Enyaq iV розганяється за 8,5 секунди. Його максимальна швидкість становить 160 км/год.

    Батарея має два варіанти ємності — 62 або 82 кіловат-години. Більш ємна забезпечує 535 кілометрів пробігу на одному заряді акумулятора.

    Час швидкої зарядки батареї від 5 до 85% — 38 хвилин.

    Об’єм багажного відділення — 585 літрів, при складених спинках задніх сидінь — 1710 літрів. Такого простору достатньо для розміщення кисневих балонів та іншого спеціального обладнання, необхідного для порятунку людських життів.

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    Теги: Електромобілі кросовери Skoda Skoda Enyaq iV
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    В Україні «засвітили» новий електромобіль до прем’єри (відео)