Перший електромобіль Skoda провалив важливе випробування (відео)

Skoda Enyaq iV не впорався з тестом на лося

Електричний Skoda Enyaq iV не впорався з так званим тестом на «лося»

Новинка від Skoda – електричний кросовер Enyaq iV – не впорався з так званим тестом на «лося».

Тест на «лося» – це випробування на стійкість автомобіля під час об'їзду перешкод, що виникли на дорозі несподівано. Такі, як, наприклад, лось чи інша тварина. Саме тому він і називається тестом на «лося».

Хорошим результатом вважається, якщо машина справляється із завданням і не зачіпає конуси на швидкості близько 80 кілометрів на годину.

Але Enyaq iV зміг пройти тест на швидкості 67 км/год. Експерти випробували версію з заднім приводом потужністю 179 кінських сил із батареєю ємністю 58 кіловат-годин.

Саме компонування й стало причиною не найкращого виступу моделі — Enyaq продемонстрував сильний занос задньої осі та не міг триматися на правильній траєкторії.

Слід зазначити, що конкуренти Skoda Enyaq iV проявили себе набагато краще. Так, Tesla Model Y пройшла лосиний тест на швидкості 83 км/год, і це рекордний показник серед кросоверів. Кросовер Dacia Spring упорався з випробуванням на 77 км/год. І навіть Volkswagen ID.4, який має спільну з Enyaq платформу, показав 73 км/год.

Enyaq iV – за великим рахунком, перша серійна електрична модель Skoda. До цього компанія пробувала запустити електричну версію маленького Skoda Citigo-e IV. Але модель швидко зняли з виробництва. Тож фактично її можна вважати пробним проєктом, який провалився.

В Україні Skoda Enyaq iV офіційно не продається. І, за даними «Главкома», найближчим часом представник «Шкода» не планує виводи електромобіль на український ринок.