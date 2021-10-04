Tesla вчергове показала своє найслабше місце: електромобіль знищив сам себе (фото)

Електромобіль Tesla вчергове загорівся без будь-якої причини. Цього разу Седан Model S знищив сам себе на парковці сервісу

У США в чергове загорівся електромобіль Tesla. На одному з сервісних центрів стався інцидент з електрокаром Model S. На сторінці міської спільноти у Facebook з'явилися фотографії палаючої машини, яка стоїть на парковці біля сервісу.

За попередніми даними, пожежа сталася через акумулятор. Завдяки щасливому випадку, обійшлося без постраждалих. Вціліли і автомобілі, припарковані поруч. Проте сама Tesla відновленню не підлягає.

Висновок про несправний акумулятор був зроблений на основі знімків. На кількох з них видно, що полум'я виривається з-під днища автомобіля, а саме там знаходиться батарейний модуль. Більшою мірою вогонь пошкодив кузовні панелі в районі середніх стійок кузова і двері з боку водія.

Повідомляється, що пожежникам довелося «мислити нестандартно» при гасінні електромобіля: вони вирішили підняти одну зі сторін Model S, встановивши її на дерев'яні підпірки, щоб підібратися ближче до джерела вогню.

Це вже далеко не перший випадок самозаймання Tesla цього року. Наприклад, у серпні відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.