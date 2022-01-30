Tesla випускатиме гаджети для меломанів
Американський виробник електромобілів випускатиме навушники да динаміки
Tesla планує продавати аудіообладнання під власною торговою маркою. Автовиробник вже подав заявку на реєстрацію товарного знаку у новій категорії.
Tesla подала заявку на використання товарних знаків Tesla та T. Категорія охоплює:
- мікрофони;
- навушники;
- цифрові аудіоплеєри;
- звукопередаючі пристрої;
- динаміки;
- сабвуфери;
- амбушюри для навушників;
- аудіоінтерфейси;
- еквалайзери.
І це ще неповний перелік.
Важливо відзначити, що компанії іноді подають заявки на товарні знаки, які вони не використовують. Одна з причин – Tesla розробляє власний динамік для своїх автомобілів та маркує їх своїм власним брендом та логотипом. Або Tesla може розробляти власні навушники.
В останні роки Tesla приділяє особливу увагу звуковій системі своїх автомобілів. Звукова система Model 3 була добре прийнята аудіофілами, крім того, в новій версії Model S аудіосистема також отримала позитивні відгуки. Її порівнюють з дорогою системою Bang&Olufsen, що часто використовується в автомобілях преміум-класу.
При цьому Ілон Маск так прокоментував це порівняння: «Аудіоінженери Tesla прийшли з B&O та багатьох інших компаній. Наша система добре програмується, тому ми продовжуємо покращувати її за допомогою оновлень».
Нещодавно Tesla також найняла кількох інженерів з Jawbone і Amazon Lab126, де вони розробляють динаміки Echo.
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