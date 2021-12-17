Електромобілі Tesla відсторонили від роботи в Парижі. Названо причину

Найбільша паризька таксомоторна компанія призупинила експлуатацію електромобілів Tesla Model 3

Найбільша паризька таксомоторна компанія G7 призупинила експлуатацію 37 електромобілів Tesla Model 3. Про це повідомляє BBC.

У G7 заявляють, власники Model 3, що працюють у компанії, отримають повну компенсацію за втрачені заробітки, а компанія вже шукає альтернативні автомобілі для відновлення роботи.

Відмова від електромобілів Tesla стала наслідком фатальної аварії, яка трапилася минулими вихідними. Водій електрокара Tesla, який працює в цій службі, не впорався з керуванням та наїхав на велосипедиста та трьох пішоходів. Після цього він влетів у фургон. Електрокар збив на смерть одну людину, ще 20 осіб отримали поранення.

Інцидент трапився, коли водій у свій вихідний віз родину до ресторану.

Представник G7 Taxi сказав, що водій спробував загальмувати, але натомість автомобіль прискорився. Невідомо, чи працювала машина у режимі автопілота.

Компанія Tesla заперечує наявність будь-яких технічних проблем з автомобілем, оснащеним функцією безпілотного водіння.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та завдання тілесних ушкоджень.

Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі заявив, що на цьому етапі немає жодних доказів того, що аварія була пов'язана з технічною проблемою.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.