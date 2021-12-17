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    Електромобілі Tesla відсторонили від роботи в Парижі. Названо причину

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    Електромобіль Tesla став причиною фатальної аварії - Електромобілі Tesla відсторонили від роботи в Парижі. Названо причину
    Електромобіль Tesla став причиною фатальної аварії
    фото: Associated Press

    Найбільша паризька таксомоторна компанія призупинила експлуатацію електромобілів Tesla Model 3

    Найбільша паризька таксомоторна компанія G7 призупинила експлуатацію 37 електромобілів Tesla Model 3. Про це повідомляє BBC.

    У G7 заявляють, власники Model 3, що працюють у компанії, отримають повну компенсацію за втрачені заробітки, а компанія вже шукає альтернативні автомобілі для відновлення роботи.

    Відмова від електромобілів Tesla стала наслідком фатальної аварії, яка трапилася минулими вихідними. Водій електрокара Tesla, який працює в цій службі, не впорався з керуванням та наїхав на велосипедиста та трьох пішоходів. Після цього він влетів у фургон. Електрокар збив на смерть одну людину, ще 20 осіб отримали поранення.

    Інцидент трапився, коли водій у свій вихідний віз родину до ресторану.

    Представник G7 Taxi сказав, що водій спробував загальмувати, але натомість автомобіль прискорився. Невідомо, чи працювала машина у режимі автопілота.

    Компанія Tesla заперечує наявність будь-яких технічних проблем з автомобілем, оснащеним функцією безпілотного водіння.

    Прокуратура Парижа розпочала розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та завдання тілесних ушкоджень.

    Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі заявив, що на цьому етапі немає жодних доказів того, що аварія була пов'язана з технічною проблемою.

    Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Tesla
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    Електромобілі Tesla відсторонили від роботи в Парижі. Названо причину