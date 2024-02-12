ЄС вперше може ввести санкції проти китайських компаній за допомогу Росії – Bloomberg

Згідно з проєктом санкційних пропозицій до списку потрапили компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини

ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія. Про це пише Bloomberg.

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Проєкт запропонованих санкцій все ще потребує затвердження усіх країн членів, деякі з яких раніше блокували будь-яке включення китайських компаній до санкційних списків.

Якщо рішення приймуть, це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження проти компаній у материковому Китаї з моменту вторгнення Росії в Україну.

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Зазначається, що згідно з проєктом пропозиції, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, до списку також потрапили компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

Обмеження заборонять компаніям з ЄС торгувати з фірмами, які внесли до списку. Це питання є критично важливим для ЄС, який вважає Пекін одним з найважливіших торговельних партнерів.

Назви трьох компаній не повідомляють, але зазначають, що згідно з документом, компанії, що займаються переважно технологіями та електронікою, звинувачуються у «сприянні військовому і технологічному посиленню Росії або розвитку російського сектору оборони і безпеки».

Нагадаємо, три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). Ці компанії, за даними НАЗК, продовжують реалізовувати спільні проєкти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою податків.

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Також Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Як повідомлялося, великий китайський банк Chouzhou Commercial, який став ключовим розрахунковим центром для російських імпортерів, повністю припинив здійснювати всі операції з Росією, чим заблокував роботу компаній країни-агресора.

Раніше стало відомо, що Китай вводить санкції проти п'яти компаній США через постачання зброї Тайваню.