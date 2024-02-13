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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Китай хоче завершення війни? У цьому є логіка

glavcom.ua
Сі Цзіньпін постав перед серйозними викликами в китайській економіці
фото: Depositphotos

Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають

Пам'ятаєте: «Чим більше шафа, тим гучніше падає»? Так ось, ця шафа – Кітай і він сьогодні, схоже, головна зацікавлена особа у завершенні війни в Україні.

Сі Дзінь Пінь, прийшовши на третій термін, заявив про амбіції Китаю розділити разом із США управління всім Світом (!)

Але, схоже, росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.

Війна в Україні:

  • Погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами
  • Погіршила логістику (як мінімум, до Європи)
  • Посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю, насамперед, технологічної продукції – зростає)
  • Підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань
  • Відвертає від Китаю інвесторів

Декілька фактів:

•1•

Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якісь якої сумнівна):

  • 2023-5,2%
  • 2024 – 4,6%
  • 2025 – 3,4%

•2•

Відношення боргу Китаю до ВВП зросле до рекордних 287,8% у 2023 році.

•3•

Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми:

  • Він упав на 13% в 2023 році і продовжив своє падіння в 2024 на тлі невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки.
  • Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів з понеділка, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають.
  • Стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, повідомили Шанхайська фондова біржа і Шеньчженьська фондова біржа в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.
  • Регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси
  • Три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чистий надходження інвестицій в акції знаходиться на 8-річному мінімумі.
  • Як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на $278 млрд для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче.

•4•

Ринок будівництва (що займає 30% китайської економіки, здувається):

  • Бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні три роки здулася в півтора рази (за обсягом продажів).
  • 2024 також залишиться поганим для сектора.
  • Відкрито питання, куди перекладуть китайці зекономлені за рахунок падіння ринку 7 трлн юанів (близько $1 трлн) – пустять у споживання чи віднесуть на депозити?
  • Вартість житла в Пекіні впала на 10-30% з максимумів 2021 року, пише Financial Times з посиланням на більш ніж 20 ріелторів.
  • За даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на тлі економічної кризи.

•5•

Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році.

  • Частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні.
  • Частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%.
  • Ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США.

•6•

Експорт із Китаю теж падає.

  • Експорт у 2023 році становив $3,38 трлн, що на 4,6% менше, ніж роком раніше
  • Експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (крім автомобілів) сповільнився. Китайські чиновники вже заявили, що в 2024 році спаду буде важко позбутися.

•7•

Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за три роки:

  • Згідно з даними, опублікованими Міністерством комерції ПІІ у 2023 році склали 1,1 трлн юанів ($153 млрд).
  • Це було на 8% нижче, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень за порівнянними даними за 2014 рік. 

(!) Що цікаво, Міністерство оголосило минулий рік «роком інвестицій у Китай» і представило 24 конкретні реформи для цього.

•8•

Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років.

  • Низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад спаду на ринку нерухомості і стресу на ринку праці, – заявили в Goldman Sachs.

•9•

Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні порівняно з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль.

2023 року індекс цін виробників впав на 0,3%.

Це явна ознака зниження ділової активності.

•10•

Індекс підприємств китаю продовжує падати:

  • CSI 1000 є одним з найбільш широких та повних індексів китайського ринку акцій та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю.

•11•

У Китаї спостерігається негативне зростання населення:

  • У 2023 роціу Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року.
  • У 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і ймовірно подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня 1,0.

•12•

Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на «негативний»

•13•

Безробіття

  • Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді (!) після рекордного рівня
  • У червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%

Офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні 2023 року зріс до 5,3%.

•14•

Ну і найсмішніше – китайських блогерів просять не критикувати економіку країни.

Отже, попереду Китай чекають на непрості часи і божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку.

За моєю інформацією, Китай тисне на росію для заморожування конфлікту.

Так це чи ні насправді – скоро побачимо.

А поки, спостерігаємо як повільно, скрипучи величезна шафа починає падати...

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Теги: війна Китай Сі Цзіньпін

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