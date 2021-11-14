У 2022 році посилять контроль над водіями: очільник МВС розповів про плани

У прийдешньому році встановлять ще більше камер на трасах

Незабаром на вулиці українських міст випустять автомобілі-фантоми

Для максимально ефективної роботи автоматичної системи фіксації порушень правил дорожнього руху в Україні не вистачає понад дві тисячі відеокамер. Їх планують встановити у 2022 році. Про це в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» розповів голова МВС України Денис Монастирський.

За його словами, МВС опрацьовує варіанти закупівлі камер автофіксації, що не вистачає.

«Ми потребуємо понад 2 тис. камер по території України, щоб ефект був показовим. Зараз опрацьовуємо з кількома компаніями варіанти закупівлі цих камер, щоб встановити їх у наступному році», – заявив він.

Монастирський також розповів, що найближчим часом на вулиці українських міст будуть випущені автомобілі-фантоми. Вони їздитимуть дорогами без розпізнавальних знаків та фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на дорогах України з’являться поліцейські мобільні діагностичні станції: кого перевірятимуть.

Також стало відомо, що водіям готують нові штрафи.

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